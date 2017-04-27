Все госкомпании должны заплатить 50% прибыли

Правительство опубликовало поручение Минэкономразвитию, в котором говорится о том, что в целях мобилизации доходов бюджета на 2017 г. необходимо обеспечить принятие решений о сборе дивидендов с ОАО, исходя из уровня не менее 50% прибыли акционерного по МСФО. Поручение касается только акционерных обществ (не ГУПов), в том числе инфраструктурных компаний, компаний нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса), подчеркивается в документе. Таким образом, судя по поручению, ни для одной госкомпании исключение не сделано.

Однако «Роснефть», которая заплатит 35%, формально не считают госкомпанией (принадлежит «Роснефтегазу»). Еще одним претендентом на исключение в этом году был «Газпром» - совет директоров рекомендовал платить на уровне прошлого года (24% прибыли по МСФО).

Президент Владимир Путин одобрил предложение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере «в основном» 50% от прибыли, заявил в четверг 27 апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но на уточняющие вопросы о размере дивидендов «Газпрома», Шувалов не стал отвечать.

Всего правительство планировало собрать от госкомпаний 483,5 млрд руб. в этом году и около 1,4 трлн руб. за три года (см.врез). Если будет недобор, придется отказаться от потенциальных расходов, предупреждал Минфин. В этом году можно нарастить расходы на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов (200 млрд руб.), но только в том случае, если все госкомпании заплатят 50% прибыли. Ситуация не такая плохая, но бюджету тоже нужны деньги в предвыборный год, говорит чиновник.

Из-за большой инвестпрограммы «Газпрому» придеться занимать, чтобы выплатить дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, оценивает аналитик «Атон» Александр Корнилов. По его прогнозам Корнилова, денежный поток в этом году может стать даже отрицательным. Но отношение долга к EBITDA приемлемо (1,6).