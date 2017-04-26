Рост дивидендов может подстегнуть интерес иностранцев к российским акциям

Российские эмитенты могут выплатить в 2017 г. заметно больше дивидендов
Андрей Гордеев / Ведомости
Российские эмитенты могут выплатить в 2017 г. заметно больше дивидендов. По подсчетам аналитиков «ВТБ капитала», выплаты (с учетом промежуточных дивидендов за 2016 и 2017 гг.) могут достигнуть 1,56 трлн руб., что на 21% больше, чем годом ранее. Аналитики Промсвязьбанка оценивают выплаты компаний, входящих в индекс ММВБ, по итогам 2016 г. (без учета промежуточных) в 1,34 трлн руб. (+13%). Даже во втором случае выплаты рекордные.