Рынки
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Инвесторов приманят дивидендами

Рост дивидендов может подстегнуть интерес иностранцев к российским акциям

С января они предпочитали их продавать
Российские эмитенты могут выплатить в 2017 г. заметно больше дивидендов
Российские эмитенты могут выплатить в 2017 г. заметно больше дивидендов
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские эмитенты могут выплатить в 2017 г. заметно больше дивидендов. По подсчетам аналитиков «ВТБ капитала», выплаты (с учетом промежуточных дивидендов за 2016 и 2017 гг.) могут достигнуть 1,56 трлн руб., что на 21% больше, чем годом ранее. Аналитики Промсвязьбанка оценивают выплаты компаний, входящих в индекс ММВБ, по итогам 2016 г. (без учета промежуточных) в 1,34 трлн руб. (+13%). Даже во втором случае выплаты рекордные.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике