Половина прибыли госкомпаний уйдет на дивиденды

«Роснефть» утвердила дивидендную политику в конце прошлого года, напоминает он, и планка в 35% – максимальная для компаний с госучастием в нефтяной отрасли
Евгений Разумный / Ведомости
Совет директоров «Роснефти» вчера рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 5,98 руб. на акцию. Это соответствует 35% чистой прибыли по МСФО и такую директиву утвердило правительство, рассказали «Ведомостям» два чиновника и человек, близкий к «Роснефти». Кроме того, по словам чиновников, готов проект распоряжения правительства о дивидендах всех госкомпаний – они должны отдать 50% от прибыли по МСФО. Как стало известно «Ведомостям», это распоряжение будет подписано до конца недели. Подтвердить это у представителя премьер-министра «Ведомостям» не удалось. К «Роснефти» же это распоряжение не относится, поскольку формально она не госкомпания («Роснефть» на 50% принадлежит «Роснефтегазу»), объясняют собеседники «Ведомостей».