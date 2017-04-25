Половина прибыли госкомпаний уйдет на дивиденды

Совет директоров «Роснефти» вчера рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 5,98 руб. на акцию. Это соответствует 35% чистой прибыли по МСФО и такую директиву утвердило правительство, рассказали «Ведомостям» два чиновника и человек, близкий к «Роснефти». Кроме того, по словам чиновников, готов проект распоряжения правительства о дивидендах всех госкомпаний – они должны отдать 50% от прибыли по МСФО. Как стало известно «Ведомостям», это распоряжение будет подписано до конца недели. Подтвердить это у представителя премьер-министра «Ведомостям» не удалось. К «Роснефти» же это распоряжение не относится, поскольку формально она не госкомпания («Роснефть» на 50% принадлежит «Роснефтегазу»), объясняют собеседники «Ведомостей».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров