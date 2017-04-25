Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Не совсем госкомпания

Половина прибыли госкомпаний уйдет на дивиденды

Таково распоряжение правительства, но оно не для «Роснефти»
  • Маргарита Папченкова,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
«Роснефть» утвердила дивидендную политику в конце прошлого года, напоминает он, и планка в 35% – максимальная для компаний с госучастием в нефтяной отрасли
«Роснефть» утвердила дивидендную политику в конце прошлого года, напоминает он, и планка в 35% – максимальная для компаний с госучастием в нефтяной отрасли
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Роснефти» вчера рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 5,98 руб. на акцию. Это соответствует 35% чистой прибыли по МСФО и такую директиву утвердило правительство, рассказали «Ведомостям» два чиновника и человек, близкий к «Роснефти». Кроме того, по словам чиновников, готов проект распоряжения правительства о дивидендах всех госкомпаний – они должны отдать 50% от прибыли по МСФО. Как стало известно «Ведомостям», это распоряжение будет подписано до конца недели. Подтвердить это у представителя премьер-министра «Ведомостям» не удалось. К «Роснефти» же это распоряжение не относится, поскольку формально она не госкомпания («Роснефть» на 50% принадлежит «Роснефтегазу»), объясняют собеседники «Ведомостей».

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