Минфин вернулся к жесткому бюджетному правилу

Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется
Евгений Разумный / Ведомости
Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется – определять их уже с 2018 г. будет новое бюджетное правило, следует из проекта поправок Минфина в Бюджетный кодекс («Ведомости» ознакомились с ними). Полностью оно заработает с 2019 г., планирует Минфин. Развилок по бюджетному правилу «по большому счету нет», говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Все исходят из того, что его нужно вводить как можно быстрее, отмечал и помощник президента Андрей Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).