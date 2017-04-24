Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Резервное правило

Минфин вернулся к жесткому бюджетному правилу

Это усилит его позиции в борьбе с лоббистами и при защите резервов
  • Александра Прокопенко,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется
Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется
Евгений Разумный / Ведомости

Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется – определять их уже с 2018 г. будет новое бюджетное правило, следует из проекта поправок Минфина в Бюджетный кодекс («Ведомости» ознакомились с ними). Полностью оно заработает с 2019 г., планирует Минфин. Развилок по бюджетному правилу «по большому счету нет», говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Все исходят из того, что его нужно вводить как можно быстрее, отмечал и помощник президента Андрей Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).

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