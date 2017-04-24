Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды в 35% чистой прибыли

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды за 2016 г. 63,4 млрд руб., или 5,98 руб. на акцию, сообщила компания. Это «позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам общества», - говорится в сообщении.

Сегодня помощник президента России Андрей Белоусов сказал, что проект директивы по дивидендам «Роснефти» подписан. Два чиновника, знакомых с документом, подтвердили «Ведомостям», что «Роснефть» будет платить 35% прибыли по МСФО. Также подготовлен проект распоряжения, который устанавливает порог в 50% от прибыли по МСФО для всех госкомпаний. Исключение сделано только для «Роснефти», потому что формально она не является госкомпанией (на 100% принадлежит «Роснефтегазу»).

Ранее все госкомпании должны были платить 25% чистой прибыли, в прошлом году планку повысили до 50% прибыли по РСБУ или МСФО (от большей из величин), с этого года Минфин хочет закрепить 50% от прибыли по МСФО навсегда. Минфин записал в бюджете на эту трехлетку 50% дивидендов, в том числе от «Роснефти».