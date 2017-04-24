Кроме «Роснефти» все госкомпании будут платить половину прибыли

Проекты директив по дивидендам госкомпаний подписаны, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

Два чиновника, знакомых с документом, рассказывают: в директивах установлен порог в 50% от прибыли по МСФО для всех госкомпаний. Исключение сделано только для одной госкомпании, которая формально не госкомпания, - это «Роснефть», которая принадлежит «Роснефтегазу».

Ранее все госкомпании должны были платить 25% чистой прибыли, в прошлом году планку повысили до 50% прибыли по РСБУ или МСФО (от большей из величин), с этого года Минфин хочет закрепить 50% от прибыли по МСФО навсегда. Минфин записал в бюджете на эту трехлетку 50% дивидендов, в том числе от «Роснефти». Согласно проекту бюджета ее чистая прибыль по МСФО в 2017–2019 гг. должна составить 373,8 млрд, 392,3 млрд и 432,3 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль «Роснефти» за 2016 г. составила 181 млрд руб., таким образом, в бюджет должно прийти всего 31,7 млрд руб. при 35%.

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин уже заявлял ранее, что компания заплатит всего 35% - такова роль главного акционера, Роснефтегаза. Однако у министерств была другая позиция на этот счет: и Минфин, и Минэкономразвития считают, что «Роснефть» должна платить так же, как и все. Росимущество выпустило соответствующий проект директивы.

Инвестпрограмма «Роснефти» в 2017 г. должна составить 1,1 трлн руб., в 2018 г. – 1,3 трлн руб., говорил Сечин. Свободный денежный поток «Роснефти» в этом году должен быть на уровне 300 млрд руб., прогнозирует Кирилл Таченников из БКС, возможность заплатить дивиденды все равно остается. Но у «Роснефти» большой долг - отношение чистого долга к EBITDA более трех (c учетом авансов).

Еще один претендент на исключение - «Газпром». Его совет директоров рекомендовал уплату дивидендов на уровне прошлого года (24% по МСФО). Основания для исключения - большая инвестпрограмма компании, которая должна обнулить ее денежный поток в этом году. При любом уровне дивидендов «Газпрому» придется занимать, но у него пока приемлемая долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA – 1,6).

В прошлом году «Газпром» получил исключение и заплатил меньше, но в этом году исключений решили не делать, по крайне мере пока, говорит федеральный чиновник. В прошлом году министр экономического развития Алексей Улюкаев объяснил исключение для «Газпрома» повышением налоговой нагрузки на компанию. В этом году НДПИ на газ был снова повышен, но теперь этот аргумент публично не звучал в спорах компании с правительством.