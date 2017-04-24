Насколько обоснованно нынешнее увлечение инвесторов Россией?

За последние несколько недель мы встретились с международными инвесторами, чтобы обменяться мнениями о ситуации в России. Эти беседы строились вокруг одной и той же главной темы: речь шла об уверенности инвесторов в том, что Россия способна поддерживать макроэкономическую стабильность, проводить осмотрительную макроэкономическую политику и решать задачу снижения темпов инфляции. Все это вполне соответствует уже устоявшемуся мнению о том, что руководство страны, столкнувшись с многочисленными сложностями, в условиях падения цен на нефть, экономических и политических санкций действовало весьма осторожно и внимательно, тем самым подготовив почву для будущего восстановления экономики. И сейчас Россия пожинает плоды такого дисциплинированного подхода к управлению экономическим кризисом.

Благосклонность иностранных инвесторов к России проявляется прежде всего в том, что они по-прежнему держат длинные позиции в ОФЗ. Резкое замедление инфляции и решение Центрального банка возобновить снижение процентных ставок продолжают стимулировать интерес участников рынка к рублевым облигациям Министерства финансов, хотя их представления о конкретных сроках и величине будущих снижений процентных ставок различаются. Скупка российского долга носит, что уже общепризнанно, массовый характер, но большинство инвесторов это не смущает. Они надеются, что Россия и в дальнейшем будет привлекательнее других высокодоходных рынков (таких как ЮАР, Турция, Бразилия) в силу более стабильного политического фона или благодаря более позитивной динамике экономического развития. Справедливости ради отметим: некоторые наши собеседники, хоть они и были в меньшинстве, утверждали, что предполагаемое снижение ставки ЦБ – примерно на 150 базисных пунктов по итогам всего года – уже заложено в цену ОФЗ.