Российские туристы стали больше тратить в Европе

Российские банки заметили увеличение транзакций среди клиентов за рубежом
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Траты россиян за границей в I квартале 2017 г. выросли почти на 40% год к году. К такому выводу пришли аналитики UBS, основываясь на данных Global Blue – оператора системы возврата НДС (работает в 43 странах Европы, Азии и Латинской Америки). Покупательная способность путешественников из России начала восстанавливаться в IV квартале 2016 г., но с этого года она растет на 33–46% в месяц (см. график). Россияне стали чаще выезжать за рубеж, соответственно, выросло число покупок, поясняет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Рубль стабилизировался, потребительская уверенность растет, уточняется в исследовании UBS.