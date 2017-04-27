У «Газпрома» почти триллион рублей прибыли

За прошлый год «Газпром» заработал 725,6 млрд руб. прибыли от продаж, финансовые доходы компании составили 1,02 трлн руб. а расходы – 543 млрд руб., следует из отчета компании за 2016 г. В итоге чистая прибыль компании выросла на 20% до 951 млрд руб., говорится в отчете компании.

Минфин ожидал, что чистая прибыль «Газпрома» по МСФО по итогам года может составить 893 млрд руб., следует из проекта бюджета.

При этом выручка от продаж увеличилась в прошлом году на 0,6% до 6,1 трлн руб., а операционные расходы – на 13,9% до 5,2 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата, объясняет компания.

В 2016 г. добыча «Газпрома» составила 419,07 млрд куб. м, из них в Европу и Турцию компания экспортировала 179,3 млрд куб. м газа, поставив исторический рекорд.

Но это не помогло компании, и чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны снизилась на 25,5 млрд руб., или на 1%, по сравнению с 2015 г. и составила 2,1 трлн руб. Это объясняется главным образом снижением средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 22%, что было частично компенсировано увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 24%, или на 43,9 млрд куб. м, объясняет компания.

Выручка от продажи газа в страны бывшего СССР уменьшилась на 28% до 309,6 млрд руб. Но выручка от продажи газа в России увеличилась на 2% до 819 млрд руб, это связано с ростом средних цен на 5%. «Газпром нефть» обеспечила компании рост выручки от продажи сырой нефти на 58% до 411,9 млрд руб

Рост операционных расходов компания объясняет в том числе подорожанием транзита газа, нефти и продуктов нефтегазопереработки на 75,7 млрд руб., или на 14%.

Чистый долг компании снизился, отмечается в сообщении «Газпрома», на 7% до 1,9 трлн руб. В 2016 г. «Газпром» выиграл от укрепления рубля, 48% чистой прибыли компании – бумажная, от переоценки валютного долга, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов. В 2015 г., когда рубль ослабевал, ситуация была обратной, говорит он.

В середине апреля правление «Газпрома» предложило на одобрение совета директоров рекомендацию по дивидендам – 7,89 руб. на акцию (на уровне прошлого года), говорится в сообщении компании.

Если совет директоров поддержит, а акционеры на годовом собрании одобрят эти дивиденды, то суммарные выплаты по итогам 2016 г. составят 186,8 млрд руб., из них на долю государства придется 93,8 млрд руб. (напрямую Росимуществу принадлежит 38,373% компании, через «Роснефтегаз» контролируется 10,97%, а еще 0,9% принадлежит «Росгазификации»).

В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента в сторону повышения размера дивидендов на 0,49 руб. на акцию. Если совет директоров и в этом году скорректирует дивиденды и они составят 50% от чистой прибыли по МСФО, то акционерам достается 475,8 млрд руб, из них на долю государства – 237,9 млрд руб.

По словам двух чиновников, сейчас уже готов проект распоряжения правительства о дивидендах всех госкомпаний – они должны отдать 50% от прибыли по МСФО. Как стало известно «Ведомостям», это распоряжение будет подписано до конца недели.

«Газпром» просит об исключении. Основания для исключения – большая инвестпрограмма компании, которая должна обнулить ее денежный поток в этом году. «Газпрому» придется занимать, чтобы выплатить дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его прогнозам, денежный поток монополии в этом году может стать даже отрицательным, но есть возможности для займа – отношение чистого долга к EBITDA приемлемо (1,6). В прошлом году «Газпром» получил исключение по дивидендам из-за повышения налоговой нагрузки, но в этом году исключений решили не делать, говорит федеральный чиновник. Хотя в этом году НДПИ на газ снова был повышен.