«Газпром» форсировал строительство «Турецкого потока»

Allseas уже уложила более 100 км «Турецкого потока» (на фото – укладчик Pioneering Spirit) Евгений Паулин / РИА Новости

О начале строительства «Газпромом» второй нитки «Турецкого потока» «Ведомостям» сообщили один из контрагентов подрядчика и федеральный чиновник. По словам одного из них, на дно Черного моря уже уложено порядка 20–25 км трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер «Газпрома» на прокладку трубы под водой.

По данным сайта marinetraffic.com, сейчас судно находится несколькими километрами южнее пос. Малый Утриш. В течение последних суток Audacia движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла в час (4–5 км в сутки) по маршруту, где ранее была проложена первая нитка «Турецкого потока». Это приблизительно соответствует заявленной рабочей скорости укладки трубы.

Согласно данным Allseas Audacia может принять на борт до 14 000 т труб. Пополнением их запаса, по словам собеседника «Ведомостей», занимаются грузовые корабли Highland Navigator (грузоподъемность – 3300 т) и Baccara (3000 т). По данным marinetraffic.com, с вечера 17 июля до вечера 18 июля они совершили два рейса от порта Анапы до Audacia, некоторое время сопровождали ее на маршруте и вернулись обратно. На рейде порта Анапы находится также грузовик «Евдокия», который прибыл из Болгарии с грузом труб в ночь с 17 на 18 июля. Как объяснил собеседник «Ведомостей», три грузовика обеспечивают бесперебойную работу трубоукладчика, пополняя его запасы труб на маршруте, «Евдокия» ждет своей очереди.

Пока «Газпром» сообщал о строительстве подводной части только первой нитки «Турецкого потока». Прокладкой мелководного участка занимался все тот же трубоукладчик Audacia.

23 июня эстафету от него принял еще один корабль Allseas – самый большой трубоукладчик в мире Pioneering Spirit, способный укладывать трубу на больших глубинах. Рабочая скорость трубоукладчика – тоже около 5 км в день. 10 июля министр энергетики Александр Новак сказал, что уже построено около 50 км газопровода по дну Черного моря. Тогда же чиновник уточнил, что Турция еще не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но сделает это «в ближайшее время».

О том, когда начнется укладка второй нитки трубопровода, «Газпром» пока не сообщал.

«Турецкий поток» стал заменой остановленному «Газпромом» проекту «Южный поток». Он предусматривал строительство трубы по дну Черного моря в Болгарию. Но проект сорвался, и уже завезенные в Болгарию трубы было решено использовать под проект «Турецкий поток». Последний предусматривает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью до 15,75 млрд куб. м каждая: одну – для Турции, вторую – для транзита в Европу. Но пока заключено лишь межправительственное соглашение с Турцией о поставках газа по первой нитке трубы.

Представитель Allseas лишь сообщил «Ведомостям», что построено 100 км трубы. Началось ли строительство второй нитки, он не сказал. Audacia занимается «техническим работами», заявил представитель «Газпрома», но какими именно, уточнять не стал. Официальные комментарии пресс-службы «Газпрома»: «Компания сосредоточена на строительстве первой нитки».

«Газпром» регулярно инвестирует в инфраструктуру для новых проектов еще до того, как заключит контракты на поставку газа с потребителями, говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Так было с разработкой месторождений и строительством трубопровода, которые должны будут питать «Северный поток – 2», напоминает он.

Форсировать строительство «Турецкого потока» «Газпром» заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, «Газпром» стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.

По мнению Митровой, «Газпром» вынужден выбирать из двух зол меньшее. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и явно непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой – риск вообще ничего не построить в случае принятия американских санкций. «Ведь технологий для глубоководной трубоукладки, необходимых для строительства «Турецкого потока», мы попросту не имеем», – резюмирует Митрова.