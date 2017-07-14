Горящие трубы «Газпрома»

Труба большого диаметра — вещь недели Nord Stream

В русском языке есть такое выражение: трубы горят. Все мы знаем, что оно означает, и к «Газпрому» как компании это вроде бы неприменимо. Ну не могут юрлица употреблять алкоголь. Но если понимать буквально, то два трубных проекта у «Газпрома» сейчас действительно горят. Компания строит «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Обойдутся они в 9,8 млрд евро и $6 млрд соответственно.

Длина обеих ниток потока «Северного» – 2448 км (только в сторону Грайфсвальда). Протяженность обеих ниток «Турецкого» превысит 1800 км. Более точно определить пока невозможно. Виноваты в этом, разумеется, турки – неторопливый народ, который никуда не спешит и окончательного подтверждения точкам выхода трубопровода со своей стороны до сих пор не дал. Министру энергетики Александру Новаку они, впрочем, обещали сделать это «в ближайшее время».

Бетонировать трубы для «Северного потока – 2» голландская Wasco Coatings начала еще в апреле, 12 июля первый состав с готовой продукцией для него же отправился из Волгограда. Укладывать их в холодные воды Балтики пока не начали. Тем временем «Турецкий поток» уже разменял шестой десяток километров своей подводной части.

Но будут ли достроены оба газопровода? На фоне происходящего в США шумного обсуждения очередного пакета санкций против России в целом и экспортных газопроводов в частности – вопрос открытый. До сих пор менеджмент «Газпрома» стоял как скала: возможные санкции на проектах не скажутся, и точка. Но в меморандуме к размещению евробондов компания все же признала: есть риск, что «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» могут не состояться. Это случится, если одобренный сенатом США законопроект о санкциях будет утвержден в текущем виде. Зачем это было отрицать раньше – не понятно. С другой стороны, есть мнение, что закон обратной силы не имеет. Поэтому пока в американском конгрессе идут дебаты, компания постарается построить максимум, сколько успеет. Примет ли законопроект палата представителей? Скорее всего, да, пусть даже и с поправками. Подпишет ли его Дональд Трамп? На фоне разговоров о возможном импичменте – вероятно, да. Главная интрига в том, будет ли он пользоваться своим правом налагать санкции? Ответ на этот вопрос будет дан в российско-американской версии «Игры престолов». За развитием событий в обоих сериалах следите в самое ближайшее время.