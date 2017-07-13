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Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Газпром нефть» исчерпала добычу

Стремительный рост добычи «Газпром нефти» остановится через два года

После запуска трех новых проектов компания сосредоточится на эффективности, но зато повысит выплаты акционерам

После 2019 г. «Газпром нефть» не будет наращивать добычу теми темпами, которые демонстрировала последние 10 лет, а сосредоточится на эффективности и технологиях, рассказал финансовый директор компании Алексей Янкевич, его слова приводятся в обзоре «Атона».

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