Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Газпром нефть» исчерпала добычу
Стремительный рост добычи «Газпром нефти» остановится через два года
После запуска трех новых проектов компания сосредоточится на эффективности, но зато повысит выплаты акционерам
- Виталий Петлевой,
- Галина Старинская
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Через два года на проектную мощность выйдут новые месторождения «Газпром нефти»
«Газпром нефть»
После 2019 г. «Газпром нефть» не будет наращивать добычу теми темпами, которые демонстрировала последние 10 лет, а сосредоточится на эффективности и технологиях, рассказал финансовый директор компании Алексей Янкевич, его слова приводятся в обзоре «Атона».
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