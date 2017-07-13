Стремительный рост добычи «Газпром нефти» остановится через два года

После запуска трех новых проектов компания сосредоточится на эффективности, но зато повысит выплаты акционерам

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Газпром нефть» исчерпала добычу

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Через два года на проектную мощность выйдут новые месторождения «Газпром нефти» «Газпром нефть»

После 2019 г. «Газпром нефть» не будет наращивать добычу теми темпами, которые демонстрировала последние 10 лет, а сосредоточится на эффективности и технологиях, рассказал финансовый директор компании Алексей Янкевич, его слова приводятся в обзоре «Атона».