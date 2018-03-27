Германия выдала все разрешения на «Северный поток – 2»

Компания-оператор намерена начать строительство уже в этом году

В конце января Горное ведомство города Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии Nord Stream 2

Оператор газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG сообщила, что получила от Германии полный комплект разрешений на строительство этого газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. «Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ», – говорится в сообщении.

В конце января Горное ведомство города Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в 12-мильной зоне) и его сухопутной части. «Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», – заявил Nord менеджер Nord Stream 2 AG по получению разрешений в Германии Йенс Ланге.

Получение оставшихся разрешений – от России, Финляндии, Швеции и Дании, – в водах которых проходит трасса газопровода, идут по графику, утверждает Nord Stream 2. Компания рассчитывает получить оставшиеся разрешения «в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г.».

О том, что газопровод начнут строить в 2018 г., в феврале сообщил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», – сказал Варниг в интервью Die Welt.

Газопровод и Европа

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новая труба должна увеличить пропускную способность северного экспортного маршрута российского газа вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».

Проект вызывает споры в Евросоюзе. Польша, в частности, видит в проекте угрозу для транзита российского газа через Украину и призывала власти США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское правительство считает газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. По его словам, США поддерживают Польшу и выступают против реализации «подрывающего стабильность региона» проекта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который не угрожает ни диверсификации, ни энергетической безопасности Европы.

В начале марта вышло заключение юридической службы Совета ЕС о том, что Евросоюз не может ограничить «Газпром» в управлении проектом в связи с Газовой директивой. Оно снижает вероятность того, что к «Северному потоку – 2» будут применены нормы Третьего энергопакета, и должно ускорить получение необходимых для строительства разрешений.