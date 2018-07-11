Меркель ответила на слова Трампа о зависимости Германии от России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия является заложницей России. Ее слова передало агентство Reuters.
«Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом, – сказала Меркель журналистам на саммите НАТО. – Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную Федеративную Республику Германия. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения».
Также канцлер ФРГ ответила на критику Трампа о недостаточных расходах Германии и других членов НАТО на оборону на фоне трат США. Вооруженные силы Германии являются вторыми по величине в НАТО, кроме того, ФРГ предоставила в распоряжение альянса большую часть своих сил, также страна до сих пор присутствует в Афганистане и защищает в том числе интересы США, подчеркнула Меркель.
Ранее на саммите НАТО Трамп раскритиковал Германию за поддержку проекта газопровода «Северный поток – 2». Одобрив строительство российского трубопровода, Германия стала «заложницей России», поскольку после реализации проекта «почти 70%» природного газа в страну будет поступать из России, заявил американский президент
В среду в Брюсселе Трамп должен встретиться с Меркель. На понедельник, 16 июля, запланирована его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии.