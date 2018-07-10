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Трамп рассказал, считает ли Путина врагом

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Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции перед началом своего недельного визита в Европу ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина другом или врагом. «Сейчас невозможно сказать, друг или враг, Путин - соперник», - передало слова Трампа агентство Reuters.

Встреча Трампа с Путиным состоится в понедельник, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки. Перед этим Трамп посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой в Уиндзоре, а также проведет уикенд за гольфом на собственном поле в Шотландии.

Трамп не исключил, что в условиях правительственного кризиса в Великобритании и разногласий с НАТО по оборонным расходам его переговоры с Путиным пройдут легче, чем с союзниками по НАТО и Терезой Мэй. Тем не менее президент США рассчитывает «уладить разногласия».

Как раз сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Трампу стоило бы смягчить риторику: «Дорогая Америка, мы попросили бы ценить союзников - у тебя их не так много». «Страны НАТО должны платить больше, США - меньше. Иначе нечестно!» - написал ранее президент США в своем Twitter.

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Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец пришел в сознание

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Британец Чарли Роуи, предположительно отравленный нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, пришел в сознание, передает Reuters. В районной больнице Солсбери, куда в бессознательном состоянии были доставлены Роуи и его подруга Дон Стерджес, сообщили, что в состоянии мужчины наблюдаются небольшие, но существенные улучшения.

«Мы видели небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули, - рассказала заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Сейчас о находится в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании», - отметила она.

Роуи и Стерджес были обнаружены 10 дней назад без сознания с симптомами тяжелого отравления. В Скотленд-ярде считают, что госпитализированные были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже, 8 июля, 44-летняя Стерджес скончалась.

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Новости

Володин рассказал об отказе от уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций

Ведомости
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Госдума готова отказаться от нормы об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против России) есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», - передал «Интерфакс» слова спикера Госдумы.

По первой части законопроекта - об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций - Госдума также скорректировала позицию. «Эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», - отметил Володин. На вопрос, возможно ли полное изъятие этой нормы из законопроекта, Володин ответил утвердительно.

По словам спикера, «наша задача - создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, чтобы их объем рос».

В первой редакции законопроекта, подготовленного Володиным, был прописан срок до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств (например, за отказ работать с попавшими под санкции российскими компаниями) и уголовная ответственность за действия, способствующие принятию новых антироссийских санкций.

Документ вызвал резко отрицательную реакцию бизнеса, указавшего, что такие нормы равносильны запрету на иностранные инвестиции. «Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции [иностранные инвесторы] выберут второе», - заявил, в частности, в интервью Reuters президент Сбербанка Герман Греф.

Сейчас в Госдуме обсуждают, нужно ли сохранить административную ответственность для бизнеса за исполнение антироссийских санкций на территории России. Володин не исключил, что нижняя палата рассмотрит проект закона еще на весенней сессии (заканчивается в конце июля).

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Финансы
Новости

Правительство решило снизить порог заявительного возмещения НДС на 5 млрд рублей

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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), снижающие с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. порог уплаченных за три года налогов, дающий право на заявительный порядок возмещения НДС.

«Предлагается снизить порог уплаченных за три года налогов, дающих право на заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии с 7 до 2 млрд руб. и повысить возможность доступа к поручительству для обеспечения возврата НДС в заявительном порядке с 20% до 50% стоимости активов», - пояснил замминистра финансов Илья Трунин. Его слова приводит «Интерфакс».

Право на применение заявительного порядка возмещения НДС имеют компании, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление, превышает установленный порог (сейчас - 7 млрд руб.).

«Когда в 2010 г. мы вводили уведомительный порядок, для нас это был шаг, которого мы опасались, это была антикризисная мера. Мы говорили, что будем поэтапно допускать налогоплательщиков к этому изменению. Я напомню, что сначала порог был 10 млрд руб., потом мы договорились, что, может быть, в перспективе порога не будет никакого, когда система администрирования будет отлажена, потом мы снизим до 7 млрд руб., а сейчас предлагаем снизить до 2 млрд руб. Это вполне нормальная работа, связанная с улучшением налогового администрирования», - добавил замминистра финансов.

«У нас с вами заявительный порядок показал, что там нет какого-то потока злоупотреблений. Мы считаем, что нужно снижать этот порог и что это не создаст рисков для бюджета», - сказал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

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Стиль жизни
Новости

«Реал» сообщил о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус»

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Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб «Ювентус». Об этом говорится в сообщении испанского «Реала», в котором до недавнего времени играл Роналду.

«Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире», – говорится в сообщении: «Реал» навсегда останется твоим домом». Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев и триумфов, Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и самосовершенствования, отмечается там же. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 451 голом в 438 играх, отмечает «Реал».

Роналду играл в «Реале» почти 10 лет. Сообщения о том, что он может покинуть клуб, появились весной. Сумма трансфера неизвестна. Она может достигать 100 млн евро, а зарплата Роналду – 30 млн евро в год, писала ранее испанская газета Marca.

Криштиану Роналду - трехкратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 г., многократный победитель чемпионатов Англии и Испании. На чемпионате мира в России Роналду забил четыре гола, но сборная Португалии завершила выступление в 1/8 финала.

В рейтинге самых богатых спортсменов мира по версии Forbes 33-летний Роналду занимает третье место. Издание оценивает его состояние в $108 млн.

Как встречали Роналду в России

Финансы
Новости

ВТБ восстановил работу мобильного приложения и интернет-банка

Ведомости
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ВТБ восстановил работу мобильного приложения и интернет-банка. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе банка. Проблемы с доступом к сервисам банка наблюдались из-за проблем у партнера кредитной организации.

«Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение ВТБ работает некорректно. При входе в мобильное приложение отображались счета и карты клиента, после чего появлялось сообщение: «Система временно недоступна». С 14.41 мск в приложение невозможно было войти.

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Бизнес
Новости

Airbus переименовал новый самолет Bombardier в А220

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Европейский авиаконцерн Airbus представил новую линейку узкофюзеляжных самолетов - A220-100 и A220-300. Так теперь будут называться разработанные канадской Bombardier новые региональные авиалайнеры CSeries CS100 и CS300. Стоимость программы CSeries оценивается в $6 млрд, портфель заказов - около 400 штук.

«Сегодня важнейший день в истории Airbus и Bombardier. A220 стал полноправным членом нашего семейства, и мы готовы раскрывать весь его потенциал для наших заказчиков, акционеров, пассажиров и работников», - заявил Гийом Фори, президент подразделения коммерческих самолетов Airbus. «Мы полностью поддерживаем переименование. Это ясно показывает рынку, что за программой стоит вся мощь Airbus, что должно повысить продажи и уменьшить ее стоимость», - говорится в сообщении Bombardier

Airbus закрыл сделку по приобретению 50,01% в проекте CSeries совсем недавно - в начале июля. У Bombardier осталось 31%, у инвестфонда Квебека - 19%. По заверениям разработчиков, расход топлива A220-300 будет на 20% ниже, чем у Boeing 737-300.

На минувшей неделе конкурент Airbus - американский Boeing объявил о поглощении бразильской Embraer, оцененной в $4,75 млрд. Эта сделка должна укрепить позиции в противостоянии с Airbus на рынке узкофюзеляжных региональных самолетов за счет включения в портфель прямого конкурента A220 - самолета Embraer E-Jet E2.

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Технологии
Новости

Nokia и China Mobile подписали соглашение на сумму 1 млрд евро

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Финская Nokia и China Mobile заключили рамочное соглашение на 1 млрд евро, передает Reuters. Срок действия соглашения составляет 1 год. Согласно достигнутым договоренностям Nokia предоставит China Mobile сетевую инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойное предоставление услуг связи. В феврале компании подписали меморандум о взаимопонимании по развитию новых сетей 5G в Китае.

«В соответствии с нынешним соглашением Nokia предоставит China Mobile лучшие в своем классе комплексные решения, предназначенные для сетей следующего поколения, облачных технологий и машинной связи», - говорится в сообщении финской компании. В рамках соглашения Nokia также предоставит китайской компании инфраструктуру стационарного и мобильного радиодоступа, технологии IP-маршрутизации, оптических линий связи.

Акции Nokia выросли на 1,3% после информации о подписании соглашения.

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Политика
Новости

Замдекана юридического факультета МГУ подозревают в хищениях на 39 млн рублей

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Тверской суд Москвы во вторник, 10 июля, санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, сообщает «РИА Новости». Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Степанов-Егиянц вступил в сговор с группой лиц и «с использованием поддельного паспорта» исключил директора компании «Автофинанс» из списка владельцев. После этого были похищены принадлежащие компании деньги и автомобили на сумму 39 млн руб. По словам следователя, местонахождение 25 млн руб. уже установлено.

Преподаватель арестован до 7 сентября, его адвокаты пообещали обжаловать арест подзащитного, который не признает свою вину. Еще одна фигурантка дела – Ольга Васильева – признала свою вину на очной ставке и находится под домашним арестом.

Владимир Степанов-Егиянц – доктор юридических наук, с июля 2017 г. исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии. Также он является заместителем декана юридического факультета МГУ по учебно-методической работе. Степанов-Егиянц родился 2 апреля 1981 г. В 2002 г. окончил дневное отделение юрфака факультета МГУ им. Ломоносова, а в 2004 г. с отличием – Западную Калифорнийскую школу права, получив степень магистра. Входит в экспертный совет управления президента РФ по противодействию коррупции.

Экономика
Новости

Швейцария подала жалобу в ВТО на пошлины США

Ведомости
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Швейцария подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения властями США дополнительных таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом говорится на официальном сайте швейцарского правительства.

США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия 23 марта 2018 г. «Это оказывает влияние на нашу страну. В результате 9 июля 2018 г. Швейцария, как и другие страны, подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о консультациях с США по поводу пошлин на сталь и алюминий», - приводятся в сообщении слова министра экономики, образования и науки Йоханна Шнайдер-Амманна.

В 2017 г. экспорт швейцарских товаров в США оценивался на уровне 80 млн франков (около $80,7 млн). «С точки зрения Швейцарии, действия США против нашей страны, объясняемые защитой национальной безопасности, не оправданы», - говорится в заявлении. В марте 2018 г. власти Швейцарии обратились к США с просьбой исключить страну из списка государств, в отношении которых вводятся заградительные пошлины. Вашингтон не ответил на запрос швейцарских властей.

Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, уже инициировали эту процедуру в ВТО, отмечается в заявлении.

В понедельник, 2 июля, аналогичную жалобу в ВТО подала Россия, а 6 июля - Китай.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Стиль жизни
Новости

Вторую фан-зону в Москве решили закрыть после проигрыша российских футболистов

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Фан-зона у стадиона «Спартак» не будет показывать оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта и туризма столицы.

У стадиона «Спартак» открыли фан-зону к матчу между Россией и Хорватией за место в полуфинале. Российские футболисты проиграли по результатам серии послематчевых пенальти. Теперь Хорватия сыграет с Англией за выход в финал в среду, 11 июля. Кроме того, на турнире осталось три матча: 10 июля Франция сыграет против Бельгии в полуфинале, 14 июля – игра за третье место и 15 июля – финал.

Фан-зона на Воробьевых горах, которую открыли к началу чемпионата, остается открытой. Оставшиеся матчи болельщики могут посмотреть на ней, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.

Слезы после матча России и Хорватии

Технологии
Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга в России

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга для сотовой связи в России, передает «Интерфакс».

Проект закона предполагает отмену дифференцированных тарифов на услуги мобильной связи в зависимости от нахождения абонентов на территории того или иного субъекта России. Согласно законопроекту также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами субъекта России, в котором был зарегистрирован его номер.

Проект закона был внесен в Госдуму на рассмотрение еще в 2017 г. Его авторами являются несколько депутатов «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. По мнению авторов, в России внутренний роуминг был введен под предлогом того, что операторам, изначально осуществлявшим соединение через единого общероссийского оператора связи, необходимо было компенсировать дополнительные издержки.

«Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности», - говорил ранее Миронов. По его словам, многие страны в мире уже отказались от внутреннего роуминга, в том числе США. Это мировая тенденция, заявлял он. С 15 июня 2018 г. роуминг для абонентов европейских стран прекратил действовать на территории всего ЕС. Миронов призывал отменить внутренний роуминг вслед за «мобильным рабством».

Лучшие отели России по версии World Travel Awards

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Авто
Новости

Tesla договорилась о строительстве завода на 500 000 электромобилей в Китае

Ведомости
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Американский производитель электромобилей - компания Tesla договорилась о строительстве крупного сборочного завода - мощностью 500 000 электромобилей в год - под Шанхаем. О подписании соглашения с властями крупнейшего города Китая сообщили местные СМИ, передало агентство Reuters. Предприятие станет первым заводом Tesla за пределами США.

На церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск, передало Reuters. По информации окологосударственного новостного ресурса Knews, помимо производства Tesla создаст в Китае объединенный центр по разработке, внедрению и маркетингу. Площадка под сборочное производство разместится близ аванпорта Шанхая Яньшаня, строительство должно начаться в 2019 г.

Tesla давно вела переговоры о создании собственного производства в Китае ради выхода на быстро растущий местный рынок - и ухода от импортных пошлин.

На минувшей неделе компания повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась в выходные на 150 000–250 000 юаней ($22 600–37 600) в зависимости от комплектации. 

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