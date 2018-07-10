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Трамп рассказал, считает ли Путина врагом

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции перед началом своего недельного визита в Европу ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина другом или врагом. «Сейчас невозможно сказать, друг или враг, Путин - соперник», - передало слова Трампа агентство Reuters.

Встреча Трампа с Путиным состоится в понедельник, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки. Перед этим Трамп посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой в Уиндзоре, а также проведет уикенд за гольфом на собственном поле в Шотландии.

Трамп не исключил, что в условиях правительственного кризиса в Великобритании и разногласий с НАТО по оборонным расходам его переговоры с Путиным пройдут легче, чем с союзниками по НАТО и Терезой Мэй. Тем не менее президент США рассчитывает «уладить разногласия».

Как раз сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Трампу стоило бы смягчить риторику: «Дорогая Америка, мы попросили бы ценить союзников - у тебя их не так много». «Страны НАТО должны платить больше, США - меньше. Иначе нечестно!» - написал ранее президент США в своем Twitter.