Итоги саммита НАТО могут повлиять на переговоры Трампа с Путиным

Политические разногласия касаются прежде всего взаимоотношений Трампа с третьими странами, особенно с Россией и Китаем Evan Vucci / AP

Отправляясь в европейское турне, президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере: «Первая встреча – саммит НАТО. США тратят на защиту стран – членов НАТО больше, чем любая другая страна. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам». Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Брюсселе. Ожидается, что на повестке дня будет увеличение военных расходов, повышение мобильности вооруженных сил, реформа структур командования и согласование расходящихся политических позиций стран-членов. Европейские политики опасаются, что на фоне усилившихся разногласий между США и ЕС встреча может пройти по сценарию июньского саммита семерки в Канаде, пишет немецкий Der Spiegel.

В конце июня президент США направил союзникам по Североатлантическому альянсу письма, где потребовал повышения военных расходов в резкой форме. Требования Трампа основываются на решении Уэльского саммита НАТО 2014 г., где страны договорились к 2024 г. повысить показатель военных расходов до 2% ВВП. Сегодня этой цифры достигают только восемь стран – членов альянса, а Германия, являясь крупнейшей экономикой организации после американской, к 2024 г. сможет повысить военные расходы лишь до 1,5%, пишет Deutsche Welle.

В ходе подготовки к саммиту был разработан проект совместной инициативы по повышению мобильности вооруженных сил НАТО, получившей название «Четыре по тридцать». Согласно этой инициативе к 2020 г. блок НАТО должен иметь в распоряжении 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такая инициатива является продолжением политики альянса по противодействию «российской угрозе». У России нет необходимости принимать ответные меры на эту инициативу, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Речь идет не о наращивании контингентов войск на границе с Россией, а о повышении оперативной готовности армий, разъясняет эксперт.

Еще одна задача саммита, по данным «Атлантического совета», будет заключаться в согласовании политических позиций партнеров. Политические разногласия касаются прежде всего взаимоотношений Трампа с третьими странами, особенно с Россией и Китаем. Однако, даже если партнерам удастся выработать единую позицию, нет никаких гарантий того, что Трамп будет ее придерживаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на следующей неделе, уточняет Deutsche Welle.

Природа G7 и НАТО принципиально разная, в НАТО у Трампа гораздо больше союзников за счет стран Восточной и Центральной Европы, отмечает директор Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Кроме того, в области безопасности гарантии США нужны Европе гораздо больше, чем в области торговли, которая является приоритетной сферой сотрудничества в рамках G7. Поэтому на саммите НАТО европейские страны будут, скорее всего, более сговорчивы. Президент США, требуя повышения военных расходов уже сегодня, проводит рациональную политику, в которой нет ничего необычного, считает Бордачев. Но поведение Трампа в Хельсинки не в последнюю очередь будет зависеть от того, насколько уступчивы будут европейские партнеры США в вопросе повышения военных расходов и при обсуждении других проблем, имеющих принципиальное значение для США, считает Бордачев.