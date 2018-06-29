Чего ждать от саммита «трудных парней»

Встречи «трудных парней» продолжаются: 16 июля президенты России и США встретятся в Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп смогут наконец поговорить не «на ногах» и без спешки с глазу на глаз, но к практическим результатам стремительно назначенный саммит едва ли приведет. Впрочем, для Путина сам факт встречи в условиях острого конфликта двух стран уже будет победой, ну а Трамп умеет любые итоги – и даже их отсутствие – преподносить как большое достижение.

Путин прилетит в Хельсинки сразу после чемпионата мира по футболу в России; Трамп – сразу после саммита НАТО и всего месяц после встречи в Сингапуре с Ким Чен Ыном, которую он считает своим личным успехом. Кремль добивался полноценной встречи с Трампом с января 2017 г., но за Трампом тянулся шлейф обвинений в связях с Москвой, а встречи с Путиным становились все более токсичными. Президенты коротко поговорили на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г. и на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 г. Трамп искал встречи, делая Путину реверансы: то поздравит по телефону с переизбранием, то назовет Крым российским.

Прорывов, как на встрече глав США и СССР в Рейкьявике в 1986 г., ждать, конечно, не стоит (да и Путин с Трампом – не Горбачев с Рейганом). Но можно ожидать выявление точек соприкосновения, что само по себе важно, рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Возможно какое-то заявление по стратегической стабильности, например, в части планов продлить СНВ-3 после 2021 г., говорит эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. А вот санкции Путин и Трамп обсуждать не будут, уверен Фролов: сам Трамп их снять без согласия конгресса и без ЕС не может, а Путин не станет просить. Основная интрига – что будет сказано по Украине, по Донбассу, что имеет прямое отношение к снятию санкций.

Главная задача саммита – разрядить атмосферу, снять напряженность, говорит Фролов, для этого достаточно совместного рамочного заявления о намерениях сотрудничать для решения глобальных проблем и поручения администрациям возобновить полноформатные контакты, свернутые Обамой после присоединения Россией Крыма. Одно это решение – перевернуть страницу – будет крупной победой Путина, который ни в чем не уступил ни дюйма, отмечает Фролов. Трамп засвидетельствует, что Россия не изолирована, диалог со сверхдержавой ведет на равных. Путину будет важно услышать от Трампа обещания новых отношений, Трампу – показать, что он в отличие от Обамы умеет договариваться с Россией в пользу США и не боится встречи с токсичным российским президентом. Для Путина все, что не будет явным провалом, окажется успехом, считает Кортунов, а для Трампа все, что не будет очевидной победой, будет истолковано критиками как провал, поэтому жестких обязательств не будет, конкретикой займутся дипломаты, а президентам останется пиар. Такая медиаперезагрузка, до новой заочной войны.