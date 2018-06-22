Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Человек недели: Дональд Трамп
Зачем Трампу давить на Китай по-умному, когда можно надавить по-быстрому
Президент США готов договариваться, но только один на один
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JONATHAN ERNST / Reuters
Неделю назад Трамп официально объявил о введении 25%-ных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд, на что получил ответ от Пекина в том же размере. В понедельник Трамп поручил составить список товаров еще на $200 млрд и пригрозил: если Китай снова ответит, США введут их еще на $200 млрд.
То есть потенциально новые пошлины могут покрыть почти все поставки из Китая ($505 млрд в 2017 г.).
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