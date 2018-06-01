Почему так живуче политическое безумие

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Посмотрим на поведение Ким Чен Ына с его демонстрацией собственной неконтролируемости, продолжавшейся до совсем недавнего времени. Посмотрим на президента США Дональда Трампа, который всю свою политику строит на том, что он сам, вероятно, считает управляемым безумием. Посмотрим на внешнеполитическую тактику России в войне на Украине; на использование военных обострений накануне переговоров, на распространение слухов о готовности «дойти до Киева» и т. д. Посмотрим даже на угрозы греческих или итальянских политиков то выйти из зоны евро, то выпустить свою альтернативную валюту – в масштабах Евросоюза угрозы серьезные.

Что происходит в мире? Почему страны – большие и небольшие – взялись действовать угрозами, балансировкой на грани войны, горячей или торговой? Торговую войну с ЕС и Мексикой Вашингтон уже начал.