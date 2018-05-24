Почему триумф Трампа откладывается
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Уже заявленное как одна из больших внешнеполитических побед Дональда Трампа ядерное разоружение Северной Кореи может обернуться большим разочарованием: чем дальше, тем очевиднее, что ожидания сторон категорически не стыкуются. Во многом это вина самого Трампа и его окружения: их стремление регулярно играть на повышение ставок может закончиться вынужденными существенными уступками Пхеньяну или же провалом сделки.
Во вторник Трамп сообщил, что запланированный на 12 июня саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре могут отложить на более поздний срок, но «это не значит, что встреча не состоится в будущем».
Президент США пытается сделать хорошую мину при плохой игре, полагает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Само согласие Пхеньяна на двусторонние переговоры и примирительные жесты Ким Чен Ына в сторону Южной Кореи породили попытки добиться не просто большего, но фактически всего и сразу, усилив давление на КНДР. Так, советник Трампа по международным делам, признанный ястреб Джон Болтон не раз заявлял, что условием сделки должно быть согласие КНДР на быстрое, полное и подконтрольное экспертам МАГАТЭ ядерное разоружение и прекращение новых разработок в этой сфере, напоминает Василий Кашин из Института Дальнего Востока РАН: на это Пхеньян сейчас не согласится. Слова же Трампа и его соратников о возможности «ливийского варианта» для КНДР были и вовсе неуместными. Свержение и убийство повстанцами в 2011 г. ливийского лидера Муаммара Каддафи, отказавшегося в 2003 г. от ядерной программы, укрепило убежденность руководителей КНДР в необходимости ядерного щита.
У Пхеньяна другие планы. Он может согласиться прекратить разработку баллистических ракет, заморозить ядерные испытания, частично открыть информацию о ракетно-ядерной программе взамен на четкие гарантии безопасности и сокращение числа учений на Корейском полуострове – но переговоры о денуклеаризации, как ее понимают в КНДР, будут долгими.
Уверенность в своих выдающихся способностях переговорщика превратила Трампа в заложника еще не свершившегося триумфа. Трамп, похоже, вынужден будет идти на уступки Пхеньяну, чтобы не сорвать анонсированную победу, но пока не понимает, как далеко может позволить себе отступить, чтобы уже объявленный успех не обернулся афронтом. Перенос саммита и риски переговоров выгодны России, поскольку показывают непродуманность внешней политики Белого дома. Но вероятная неудача переговоров с лидером КНДР может повлиять и на возможность прямых переговоров Трампа с Владимиром Путиным, считает Фролов.