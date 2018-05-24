Почему триумф Трампа откладывается

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Уже заявленное как одна из больших внешнеполитических побед Дональда Трампа ядерное разоружение Северной Кореи может обернуться большим разочарованием: чем дальше, тем очевиднее, что ожидания сторон категорически не стыкуются. Во многом это вина самого Трампа и его окружения: их стремление регулярно играть на повышение ставок может закончиться вынужденными существенными уступками Пхеньяну или же провалом сделки.

Во вторник Трамп сообщил, что запланированный на 12 июня саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре могут отложить на более поздний срок, но «это не значит, что встреча не состоится в будущем».