О чем говорить Трампу и Киму

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Первые в истории прямые переговоры между действующими руководителями США и КНДР по северокорейской ядерной проблеме могут существенно снизить напряженность на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но успех будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына зависит от их готовности прислушаться к экспертам и взаимно отказаться от позиции победителя.

В пятницу стало известно, что Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести первые прямые переговоры глав США и КНДР, которые должны состояться не позднее мая 2018 г., сообщил 9 марта советник по нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, который и привез приглашение в Вашингтон. В субботу сам Трамп заявил, что надеется на «величайшую сделку» и грандиозный успех будущей встречи, которая принесет «пользу всему миру». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что подготовка встречи займет несколько недель. Ранее МИД КНДР заявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}