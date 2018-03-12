О чем говорить Трампу и Киму
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Первые в истории прямые переговоры между действующими руководителями США и КНДР по северокорейской ядерной проблеме могут существенно снизить напряженность на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но успех будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына зависит от их готовности прислушаться к экспертам и взаимно отказаться от позиции победителя.
В пятницу стало известно, что Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести первые прямые переговоры глав США и КНДР, которые должны состояться не позднее мая 2018 г., сообщил 9 марта советник по нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, который и привез приглашение в Вашингтон. В субботу сам Трамп заявил, что надеется на «величайшую сделку» и грандиозный успех будущей встречи, которая принесет «пользу всему миру». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что подготовка встречи займет несколько недель. Ранее МИД КНДР заявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний.
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