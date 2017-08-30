Корейская ракета упала на резолюцию

Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: От редакции: Корея навсегда

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Очередной запуск северокорейской ракеты – теперь с полетом над Японией – отражает стремление Пхеньяна повысить ставки в игре и добиться прямых переговоров с Вашингтоном о заключении мирного договора. Поспешные действия КНДР не учитывают импульсивность президента США Дональда Трампа, его внутриполитические трудности и могут привести к новым односторонним санкциям США.

Во вторник Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения очередного инцидента с ракетно-ядерной программой КНДР. Ранним утром вторника Северная Корея запустила ракету, которая пересекла воздушное пространство Японии и упала восточнее острова Хоккайдо (см. статью на стр. 03). При входе в атмосферу разрушилась головная часть, где обычно находится заряд, что подтверждает потенциальную опасность для соседних стран, в том числе для России.