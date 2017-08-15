Дональд Трамп и ракета
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Очередное обострение вокруг ядерной программы КНДР отличается от тех, что случались в предыдущие годы, двумя важными вещами. У Пхеньяна, вероятно, появилась ракета, способная нести заряд достаточно далеко – до Японии, если не до США. А у США появился малопредсказуемый президент.
С рациональной точки зрения не изменилось ничего: для всех заинтересованных сторон цена боевых действий на Корейском полуострове неприемлемо высока. Однако ракета Ким Чен Ына меняет баланс сдерживания – теперь в зоне вероятного активного конфликта не только Япония, но и США. Это ставит под вопрос американские гарантии защиты Японии от удара (если Ким ударит по Токио, ответят ли США, зная, что он может ударить по Сиэтлу?). У Америки своя «ракета» – Дональд Трамп, уязвленный расследованием связей с Россией и прочими проблемами внутренней политики. Трамп меняет не ядерный баланс, а баланс рациональности. Его резкие заявления, обещания военных мер против Северной Кореи повышают ставки для него самого – человек на посту президента такими заявлениями рисует красную черту, в случае отступления от которой теряет авторитет (у Барака Обамы была похожая история в меньшем масштабе, с Сирией).
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}