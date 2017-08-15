От редакции
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: От редакции: Дональд Трамп и ракета

Дональд Трамп и ракета

В чем отличие нынешнего корейского кризиса от прошлых

Очередное обострение вокруг ядерной программы КНДР отличается от тех, что случались в предыдущие годы, двумя важными вещами. У Пхеньяна, вероятно, появилась ракета, способная нести заряд достаточно далеко – до Японии, если не до США. А у США появился малопредсказуемый президент.

С рациональной точки зрения не изменилось ничего: для всех заинтересованных сторон цена боевых действий на Корейском полуострове неприемлемо высока. Однако ракета Ким Чен Ына меняет баланс сдерживания – теперь в зоне вероятного активного конфликта не только Япония, но и США. Это ставит под вопрос американские гарантии защиты Японии от удара (если Ким ударит по Токио, ответят ли США, зная, что он может ударить по Сиэтлу?). У Америки своя «ракета» – Дональд Трамп, уязвленный расследованием связей с Россией и прочими проблемами внутренней политики. Трамп меняет не ядерный баланс, а баланс рациональности. Его резкие заявления, обещания военных мер против Северной Кореи повышают ставки для него самого – человек на посту президента такими заявлениями рисует красную черту, в случае отступления от которой теряет авторитет (у Барака Обамы была похожая история в меньшем масштабе, с Сирией).

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