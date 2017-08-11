Международные отношения
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Ким и Трамп взялись за ракеты

Действия КНДР и США увеличивают риск «случайной войны» между ними

Пентагон уже репетирует превентивный удар по Северной Корее

Военные КНДР и США обменялись в четверг заявлениями о планах нанесения показательных ударов. Северокорейское агентство ЦТАК передало заявление командующего стратегическими войсками Корейской народной армии Ким Раккёма о том, что четыре ракеты средней дальности «Хвасон-12» в случае принятия решения об их запуске в направлении острова Гуам преодолеют 3356 км за 17 мин и попадут в акваторию на расстоянии 30–40 км от территориальных вод Гуама. Корейцы обещают, что решение об этом демонстративном ударе (но не по территории США) будет принято до середины августа. Накануне, 9 августа, президент США Дональд Трамп, находясь в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, пообещал показать Пхеньяну «огонь и ярость» в случае новых угроз в адрес США.

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