Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Ким и Трамп взялись за ракеты
Действия КНДР и США увеличивают риск «случайной войны» между ними
Пентагон уже репетирует превентивный удар по Северной Корее
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Трудящиеся Северной Кореи (на фото) и армия КНДР готовы дать суровый отпор американскому империализму
KIM Won-Jin / AFP
Военные КНДР и США обменялись в четверг заявлениями о планах нанесения показательных ударов. Северокорейское агентство ЦТАК передало заявление командующего стратегическими войсками Корейской народной армии Ким Раккёма о том, что четыре ракеты средней дальности «Хвасон-12» в случае принятия решения об их запуске в направлении острова Гуам преодолеют 3356 км за 17 мин и попадут в акваторию на расстоянии 30–40 км от территориальных вод Гуама. Корейцы обещают, что решение об этом демонстративном ударе (но не по территории США) будет принято до середины августа. Накануне, 9 августа, президент США Дональд Трамп, находясь в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, пообещал показать Пхеньяну «огонь и ярость» в случае новых угроз в адрес США.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}