Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип
Двигатель ракет или его детали могли попасть в КНДР с Украины, считает западный эксперт
Р-36
Межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью 11 000–16 000 км. Находится на вооружении в России, производилась на «Южмаше»
Межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью 11 000–16 000 км. Находится на вооружении в России, производилась на «Южмаше»
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«Хвасон-10»
Баллистическая ракета средней дальности (до 4000 км). Ни одного успешного испытания, внешне похожа на советскую Р-27
Баллистическая ракета средней дальности (до 4000 км). Ни одного успешного испытания, внешне похожа на советскую Р-27
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«Хвасон-12»
Баллистическая ракета средней дальности (3700–4800 км). Впервые успешно испытана в 2017 г.
Баллистическая ракета средней дальности (3700–4800 км). Впервые успешно испытана в 2017 г.
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«Хвасон-14»
Предположительно межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 6500–11 000 км. Дважды успешно испытана в 2017 г.
Предположительно межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 6500–11 000 км. Дважды успешно испытана в 2017 г.
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