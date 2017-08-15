Международные отношения

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

Двигатель ракет или его детали могли попасть в КНДР с Украины, считает западный эксперт
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