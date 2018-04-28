Рукопожатный Ким

Переговоры лидеров Южной Кореи и КНДР символически важны, но это только подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча президентов Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына на демаркационной линии и громкие заявления носят преимущественно символический характер, закрепляя недавнее смягчение напряженности вокруг Северной Кореи. Переговоры лидеров двух Корей – это одновременно и промежуточный этап будущего саммита Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, на котором будут решаться ключевые вопросы соглашения между США И КНДР.

Историческая встреча президентов Южной и Северной Кореи должна была продемонстрировать миру, что в отношениях двух государств и решении ядерной проблемы произошел прорыв. Стороны подчеркивали готовность начать переговоры о ядерном разоружении на полуострове, юридически прекратить войну 1950–1953 гг. и заменить до конца 2018 г. действующее 65 лет перемирие мирным договором.