Трамп предостерег Европу от выплаты России «трубопроводных долларов»

Критике Трампа подверглись и другие члены НАТО за то, что их выплаты в бюджет альянса растут недостаточно быстро Geert Vanden Wijngaert / AP

Президент США Дональд Трамп, принявший участие в саммите НАТО, раскритиковал европейские страны за поддержку проекта газопровода «Северный поток - 2» из России в Германию стоимостью 9,5 млрд евро и недостаточные отчисления на развитие Северо-атлантического блока. «Дополнительные миллиарды долларов потратили страны НАТО по моей просьбе со времени моего последнего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Европейские границы плохие! Инвестиции трубопроводных долларов в Россию неприемлемы!» - написал Трамп в своем Twitter по итогам дискуссий.

Оборона вместо инвестиций

Главным объектом критики американского президента стала Германия. Ранее Трамп обвинил ее в том, что энергетическая политика Берлина сделала страну «заложницей» России, а поддержку «Северного потока - 2» назвал ошибкой. «Мы не являемся ничьими заложниками - ни России, ни Соединенных Штатов», - пришел ответ из Берлина от министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает «Северный поток - 2» коммерческим проектом и настаивает на независимости политики Берлина. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную Федеративную Республику Германия. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», - заявляла она на саммите НАТО.

«Что хорошего для НАТО, если Германия платит России миллиарды за газ и энергию», - парировал Трамп в Twitter. «Мы должны защищаться от России, а Германия выходит и тратит миллиарды и миллиарды долларов в год на Россию», - приводит другое его заявление Reuters.

Критике Трампа подверглись и другие члены НАТО за то, что их выплаты в бюджет альянса растут недостаточно быстро. Лишь 5 из 29 членов альянса выполнили свои обязательства по отчислениям в бюджет НАТО 2% от национальных доходов, указал он. Трамп настаивает, что это должно произойти «сейчас же, а не в 2025 г.». Между тем Вашингтон предпочел бы, чтобы эти отчисления составили 4% и сравнялись с расходами США, пересказал заявления Трампа на саммите собеседник Reuters.

Под угрозой санкций

Параллельно представитель госдепартамента предупредил европейские компании о риске санкций за участие в российских трубопроводных проектах. «Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие с российским энергетическим трубопроводным сектором, подвержены санкционному риску», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Аналогичное заявление прозвучало и 29 июня. Тогда представитель минэкономики Германии уточнил: «Мы получили заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций». Тем не менее госдепартамент повторил предупреждение.

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп на апрельской встрече с Меркель пытался убедить ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год. По словам неназванных европейских чиновников, Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в европейские страны.

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