Путин пообещал бороться за «Северный поток – 2»

Проект «Северный поток – 2» открыт для участия в нем других компаний, не только тех, что уже в нем участвуют, сказал глава государства Alexander Zemlianichenko / AP

Россия считает проект «Северный поток – 2» выгодным и намерена за него бороться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, комментируя угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в проекте.

Позиция США по этому проекту давно известна, можно говорить «о редком факте преемственности» нынешней администрацией позиции предыдущей, сказал Путин. Он отметил, что сам Вашингтон объясняет свою позицию «исключительно двумя соображениями». Во-первых, это поддержка Украины, «которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием», а речь примерно о $2–3 млрд в год, сказал Путин.

«США хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками», – добавил президент. При этом он добавил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если будет экономическая целесообразность.

Во-вторых, Дональд Трамп – «не просто президент, но и хороший предприниматель», заметил Путин. Он продвигает интересы своего бизнеса с целью обеспечения продаж американского сжиженного природного газа (СПГ). Хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт. «Возможно ли это? Возможно», – отметил президент. Однако, по его словам, этот газ дороже природного российского газа примерно на 25–30%.

Президент также отметил, что газопровод «Северный поток – 2» может поставлять газ не только в Германию, но и в другие европейские страны, например в Великобританию и Норвегию. Проект открыт для участия в нем других компаний, не только тех, что уже в нем участвуют, добавил глава государства. Сейчас проект «Северный поток – 2» реализует «Газпром» совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Путин напомнил, что в Европе построено несколько терминалов по приему СПГ, однако их загрузка составляет 25–30%. «Экономически нецелесообразно – дорого очень», – пояснил он причину низкой загрузки. По его словам, успех продвижения американского СПГ на европейский рынок «зависит от нас, от того, как мы будем выстраивать отношения с нашими партнерами, это зависит от наших партнеров в Европе».

В свою очередь Меркель предложила подумать над гарантиями сохранения транзита газа через территорию Украины. По ее словам, »Северный поток – 2» – это экономический проект. «Мы убеждены в том, что после строительства "Северного потока – 2" транзитная роль Украины должна сохраняться. Это имеет стратегическое значение», – отметила она.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп на встрече с Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2». Президент США хочет, чтобы американские компании стали основными поставщиками газа в европейские страны вместо «Газпрома», рассказали изданию неназванные европейские чиновники. Один из них отметил, что Европа не пойдет на это до тех пор, пока российский трубопроводный газ дешевле американского СПГ на 20%. В свою очередь, замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявляла, что США рассматривают возможность введения санкций против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2».