Немецкие экологи потребовали запретить строительство «Северного потока – 2»

Начало строительных работ в территориальных водах Германии запланировано на 15 мая Axel Schmidt / Nord Stream 2

Союз защиты природы Германии (NABU) требует запретить строительство газопровода «Северный поток – 2» в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR. Организация считает, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре».

Экологи впервые обратились в суд в марте, после того, как горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии. Начало строительных работ запланировано на 15 мая. Союз защиты природы опасается, что его жалоба будет рассмотрена уже после начала строительства, поэтому экологи в пятницу снова обратились в суд, запросив промежуточное постановление. Оно позволит суду вынести срочное решение по жалобе до 15 мая.

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, несмотря на иск NABU, намерен начать строительство в Грайфсвальдском заливе в запланированные сроки. «О конкретной дате будет объявлено в ближайшее время, она может быть перенесена, например, по причине неблагоприятных погодных условий», – заявил ТАСС представитель компании.

NABU (Der Naturschutzbund Deutschland, переводится как Союз охраны природы Германии) – одна из самых крупных неправительственных немецких организаций в области охраны природы, говорится на ее сайте. NABU был создан в 1899 г. для реализации природоохранных проектов. Сейчас в организации более 600 000 членов, она имеет филиалы в других странах.

В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. 11 апреля оператор получил необходимое разрешение от Финляндии. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику.

На сайте Nord Stream 2 AG приводится оценка воздействия газопровода «Северный поток – 2» на окружающую среду. «Компания Nord Stream 2 взяла на себя обязательство обеспечить соответствие проекта самым высоким стандартам в области окружающей среды и социальной ответственности», – говорится в сообщении. Отмечается, что несколько лет экологических наблюдений подтверждают, что газопровод «Северный поток» был построен и эксплуатируется без существенного или долгосрочного воздействия на окружающую среду.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Ввод в строй намечен на конец 2019 г. Единственный акционер Nord Stream 2 AG – «Газпром». Европейскими партнерами по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Проект уже не первый год вызывает споры в Евросоюзе. Например, Польша видит в нем угрозу для транзита российского газа через Украину и не раз призывала власти США ввести санкции в отношении проекта. На этой неделе польское управление по охране конкуренции и потребителей начало расследование в отношении «Газпрома» и пяти иностранных компаний из-за газопровода «Северный поток – 2».