Польша возбудила дело против «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку – 2»

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Общая стоимость проекта «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпрома» и пяти европейских компаний (Wintershall, OMV, Engie, Uniper и Shell), с которыми заключено соглашение о финансировании проекта «Северный поток – 2». Собственно, соглашение, заключенное весной 2017 г., и стало предметом расследования регулятора. UOKiK подозревает, что участники соглашения совместно реализуют проект и финансируют строительство трубы, говорится в сообщении польской структуры. «Это может стать нарушением антимонопольного законодательства», – цитируются в сообщении слова президента UOKiK Марека Ниччала. «Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши UOKiK и сейчас находимся в процессе его изучения», – сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома».

Это вторая попытка UOKiK вмешаться в ход реализации проекта «Северный поток – 2». В 2016 г. регулятор не разрешил создание совместного предприятия «Газпрома» и его партнеров для строительства трубопровода. В результате «Газпром» стал единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. А Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall обязались предоставить до 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, или примерно по 950 млн евро каждая. До 70% стоимости проекта «Газпром» рассчитывал привлечь в виде проектного финансирования. Но если его получить не удастся, «нам, возможно, придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект», не исключал гендиректор OMV Райнер Зееле.