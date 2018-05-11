Польша возбудила дело против «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку – 2»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпрома» и пяти европейских компаний (Wintershall, OMV, Engie, Uniper и Shell), с которыми заключено соглашение о финансировании проекта «Северный поток – 2». Собственно, соглашение, заключенное весной 2017 г., и стало предметом расследования регулятора. UOKiK подозревает, что участники соглашения совместно реализуют проект и финансируют строительство трубы, говорится в сообщении польской структуры. «Это может стать нарушением антимонопольного законодательства», – цитируются в сообщении слова президента UOKiK Марека Ниччала. «Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши UOKiK и сейчас находимся в процессе его изучения», – сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома».
Это вторая попытка UOKiK вмешаться в ход реализации проекта «Северный поток – 2». В 2016 г. регулятор не разрешил создание совместного предприятия «Газпрома» и его партнеров для строительства трубопровода. В результате «Газпром» стал единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. А Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall обязались предоставить до 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, или примерно по 950 млн евро каждая. До 70% стоимости проекта «Газпром» рассчитывал привлечь в виде проектного финансирования. Но если его получить не удастся, «нам, возможно, придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект», не исключал гендиректор OMV Райнер Зееле.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
***** ********* ******* «******** ***** – *» *********** * *,* **** ****. * **** *. *********** ******** ********* * «*********» ************ **** ****** * ** ******** * ******* ***** * **** ****. ******** ***** *************** ********* ******** ** **** *************, ******** ************* *********** ********. * ***** **** *. * ******** ****** ** *** **** ****** * ** ******** *** *** *** ****, ******* ** ********** «********».
********* *************** ***** ********* *********** ************** * ***** ****** **************** ************* ****** – **** ** ********. **, ********, * **** *., ***** ********** ****** ****** ******* ***, *********** ******** * ****** ********* ******* ********* ****** ******** * ***** *********** ******* ***. ** ********** ********* «****************, ******* ** ********* ***** ****** ********* **********», ******* ***** * ** ******** ********** ***** **************. ***** ****** ** ****** **** ***** ***** ******** ** **% ** ******** ******* ********. ************* ***********, *****, ****** * ***** * ******* ** ******** ** ****** «**********». * *** ********** ** ************. ************* **** ****** * ** ******* «*** *******», *** **** ****** *********** * ************ * ******.
************* ********* ********** **** ** ****** ******** ********* *******, ** ***** *** *********, ************ ******** ****** ********** ***** ******* **********. * *********, ******** ***** *********** *********** * *************** ********** ****** – **************, ****** *****, *********** ***** ******* ************* ******* ***** [****** ******** **** *****], ******* **. «*** ************* ***** ************* ******** ******** ****** ******************** * ******** * ******* ********** *******, ** * ****** ****** ************ ************ ************», – ******* ********** «**********» * ******* *********** *********.
******, * ****** ******* ************ ****** ***** * ******* ******-**** **************** ******* ********* ****************, * ***** ************* *************** ***** ******** * *** ***** ******** *** *** *********** **************, **** ** ****** ******, ******* ******* ***** ******** *** *** **** ***** ******.
********** ******* *** ******** ******** *******, ******* ***** «************* *******» ******* ******. ****** ***** ************* **** * ****** ***** ******, * ***** *********** ******* **************** ********** ***** ************** ****** ** ********** ******. ****** ******* – ************ ***** ***** ****** * **** *******, ******* ******. ** ************, *** *************** * ******** *************** ****** ***** ****** ***** ********, * *********** ********* «********» ******** **********, *** * ******** ***** *** **** *********** ******, ** ********* *** ************* ************.
«* ****** ******** ***** «*********» ******* ******* – ************* ******* «*****-**************» * ***** ***** ** **** *** ******** *************. ************* *********** **************** ************* ********* * «********» *****, ** *** ********, *** ******** ******** *** ***** ******** ******** * **** **** – * ****–**** **.», – ******* **********. ***** *** «********» ********* ******* ***** ** $** ****, * *****, ********, ********* $*,* **** «*********» ** ******* *********, ********** *******.
********* ********** ** ************** «********* ****** – *» – ******* ******* *** «*********». ****** * ***** ********* **************** ** ******** ******** – ******* ******* ******** * ***** **** *. – * ******** *********** ******* ******* * **** *. * *** ****** ** ****** ******** * **** *. ******** ******** ************ ******* *******, ******* ***** ********** ********** ********* ** *********** ********* **** * * *********** ********** ********, ******** **********.
******** ******* ******** * «******** ****** – *», ***** * ********** ***** *********, ****** ******** *************** ****** ******-***** «********» ********* *****. «* **** ******** ****** *****, ****************** *************, ******* – ****** ***** ******* *** *** *****», – ******* *****. **** «******** ***** – *» ** ***** ******** *******, *********** «********» * ********** ******** ***** ** ***** ** **** ***. * * ***, ******* ********.
* **** *. «<* ****="/*********/***-*******" ******="_****">*******» ******** * ******* ********* ***,* **** ***. * ****. ** *** ** **** ***. * **** ********** ************ ********* ***** *******. *********** ******** * «**********» ************* * **** *. * **** ******* ********** ******** ************ ********* ************* ***** ********** *************. ********** ******** ***** ******* ***** ***** ***** ********* ***** * ** *** – ** **–** **** ***. * **** * ***, ******* * ****** ****** ******. *******, * **** *******, ************** * ***, ***** ********* ******* **** * *********** ********* ******.