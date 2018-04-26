Чистая прибыль «Газпрома» за год упала на четверть

«Газпром» в отчете сообщил, что инвестиции группы в 2018 г. могут составить 1,982 трлн руб. Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» в 2017 г. упала на 25% до 714 млрд руб., сообщила сегодня компания в отчете по МСФО. Выручка от продаж газа увеличилась на 7% до 6,5 трлн руб., чистый долг – на 24% до 2,4 трлн руб.

27% прибыли на дивиденды

Чистая прибыль «Газпрома» – ориентир для выплат дивидендов. В середине апреля правление компании рекомендовало дивиденды на уровне 2016 г. – 8,04 руб. на акцию, т. е. на выплаты может быть направлено 190 млрд руб. Выходит, что «Газпром» может вернуть акционерам почти 27% чистой прибыли. По итогам 2016 г. концерн также выплатил 190,33 млрд руб. (8,0397 руб. на акцию), что составило 20% чистой прибыли по МСФО.

Спор о размере дивидендов «Газпрома» идет не один год. Минфин настаивает на выплате концерном 50% чистой прибыли по МСФО, но компания платит меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки. Принятая в 2015 г. дивидендная политика «Газпрома» позволяет ему платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли.

Решения совета директоров о дивидендах за 2017 г. пока нет, годовое общее собрание акционеров пройдет в конце июня. 25 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что правительство может сделать исключения для некоторых госкомпаний, например «Газпрома», «Транснефти», по норме выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Акционеры «Газпрома»: Росимущество (38,37%), «Роснефтегаз» (10,97%), «Росгазификация» (0,89%), держатели АДР (26,86%), прочие юридические и физические лица (22,91%).

Больше на инвестпрограмму

«Газпром» в отчете сообщил, что инвестиции группы в 2018 г. могут составить 1,982 трлн руб. Ранее компания давала оценку в 1,857 трлн руб.

У нее несколько больших строек: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток – 2». В планах построить гигантский газохимический комплекс на Балтике. Для финансирования инвестпрограммы «Газпром» рассчитывает в этом году привлечь на внешних рынках рекордные 417 млрд руб. (около $6,7 млрд по текущему курсу). Он уже дважды выходил на рынок: в феврале разместил пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков, а в марте – восьмилетние на 750 млн евро. «Газпром» в ходе очередного размещения, которое запланировано на июнь, может привлечь средства в фунтах стерлингов, сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с планами компании.