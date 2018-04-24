Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: Цифра недели: 204 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Как выиграть битву за дивиденды госкомпаний

Государству пора стать полноценным акционером
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У правительства есть традиция – каждую весну оно расписывается в несоблюдении собственных правил. Год за годом по настоянию Минфина оно устанавливает единую для госкомпаний норму дивидендов – половина прибыли по МСФО. И год за годом крупнейшие плательщики дивидендов, например «Газпром» и «Транснефть», добиваются для себя исключений. Поводы разные – огромные инвестпрограммы, юридические нормы, социо-гео-политико-спортивно-культурная миссия. Инструмент же один – возможность попросить защиты у Владимира Путина.

Но Минфин «знамен не меняет» и продолжает требовать бюджетную половину. В этом году бюджет рискует недополучить 204 млрд руб., предупредил премьера министр финансов Антон Силуанов, – больше половины суммы, закрепленной в законе о бюджете.

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