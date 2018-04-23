Силуанов предупредил Медведева о рисках для бюджета на 200 млрд рублей

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В бюджете на 2018 г. заложено 379,9 млрд руб. дивидендов исходя из выплаты госкомпаниями не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Но не все госкомпании согласились на это, пишет Силуанов Андрей Гордеев / Ведомости

Спор о дивидендах между Минфином и госкомпаниями обострился. Министр Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучить в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов госкомпаний – более половины от плана на 2018 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма.

В бюджете на 2018 г. заложено 379,9 млрд руб. дивидендов исходя из выплаты госкомпаниями не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Но не все госкомпании согласились на это, пишет Силуанов. Так, правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне, отдав акционерам только 25% консолидированной прибыли. Из-за этого бюджет может недополучить до 78 млрд руб., предупреждает Силуанов. Чтобы заставить госкомпании направить на дивиденды не менее половины прибыли, он просит поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний.