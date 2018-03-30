Минфин поспорил с «Газпромом» о дивидендах

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«Газпром» и Минфин (на фото Алексей Миллер и Антон Силуанов) который год спорят о том,

сколько платить акционерам Сергей Савостьянов / ТАСС

Менеджмент «Газпрома» предлагает сохранить дивидендные выплаты на прошлогоднем уровне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Андрея Круглова. «Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров, – заявил топ-менеджер. – Это около 190 млрд руб.». Согласно консенсус-прогнозу Thomson Reuters, это лишь 25% от чистой прибыли компании по МСФО.

Минфин такая сумма не устраивает. «Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год», – сказал вечером 29 марта замминистра Алексей Моисеев. «В бюджет на 2018 г. заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб., – отметил чиновник. – 50% – справедливая оценка для всех компаний».

«Общую норму по дивидендам (50% чистой прибыли по МСФО. – «Ведомости») приняли большинство госкомпаний, остались считанные исключения», – говорил 27 марта министр финансов Антон Силуанов. «В правительстве исходят из того, что «Роснефтегаз», как и «Роснефть», заплатит в федеральный бюджет 50% от чистой прибыли по МСФО. Понимание этого у всех есть, такой консенсус достигнут», – говорил источник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства. А вот по «Газпрому» идут сложные переговоры. Но Минфин будет бороться до последнего за 50%, обещал он.

В какой именно форме проходят эти переговоры, представители «Газпрома» и Минфина не комментируют.