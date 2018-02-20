Директора «Газпрома» впервые обсудят вопрос о выкупе акций

Максим Стулов / Ведомости

Капитализация «Газпрома» менее чем за два часа после открытия торгов на Московской бирже выросла на 4,29% (пик пришелся на 10.40 мск). Поводом для роста стоимости акций газового концерна стало сообщение о возможном обратном выкупе акций и депозитарных расписок компании. Сейчас капитализация компании на Московской бирже составляет 3,36 трлн руб.

Рассматриваться вопрос о «перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок» будет на заседании совета директоров 5 марта, следует из материалов компании. Какие параметры программы рассматриваются – целевой размер пакета выкупаемых с рынка акций или размер средств, которые могут быть на это направлены, в материалах не уточняется. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. В свободном обращении, по данным Московской биржи, находится 46% акций компании.

8 февраля, во время проведения дня инвестора, заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов оценивал возможность проведения обратного выкупа акций как маловероятную. Как минимум сейчас этому препятствует большая инвестпрограмма «Газпрома», объяснял Круглов. «В компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем. Но на самом деле думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла "Газпрома", это представляется малореализуемым», – сообщал Круглов.

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018–2019 гг. составляет 1,3–1,4 трлн руб. Инвестиции по группе «Газпром» в 2018 г. Круглов оценил в $27 млрд.

На повестку заседания совета директоров вопрос об обратном выкупе вынесен одним из независимых директоров «Газпрома» – Тимуром Кулибаевым, сообщает «Интерфакс». Заседание будет проходить в заочной форме, сообщается в материалах компании. На правлении такой вопрос о перспективах не рассматривался. Впрочем, и на повестку совета директоров этот вопрос никогда ранее не выносился, следует из раскрываемых «Газпромом» материалов.

В структуре владения «Газпрома» более 50% приходится на государство (38,37% принадлежит Росимуществу, 10,97% – «Роснефтегазу», 0,89% – «Росгазификации»), 22,86% – на держателей АДР, 22,91% – на прочих зарегистрированных лиц.

Вплоть до апреля 2016 г. «Газпром» был самой дорогой российской компанией. С того момента капитализация «Газпрома» снизилась на 18,5%. Сейчас первое место в России по этому показателю занимает Сбербанк (5,951 трлн руб.), за ним следует «Роснефть» (3,4 трлн руб.), и замыкает тройку «Газпром».

Программу обратного выкупа акций «Газпрома» ждут достаточно давно, говорит старший аналитик ИК «Фридом финанс» Богдан Зварич. Но сейчас для этого компании придется занимать средства, тем самым увеличивать долговую нагрузку, а замена акционерного капитала на долговой не имеет смысла, считает Зварич. «Часто процедуру обратного выкупа акций проводят для поддержания котировок компании, однако в этом случае было бы логичнее провести buy-back в середине прошлого года, когда бумаги «Газпрома» торговались ниже текущих значений более чем на 15%, – предполагает Зварич. – В текущей ситуации, на мой взгляд, проведение «Газпромом» обратного выкупа акций выглядит маловероятным».