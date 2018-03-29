Правление «Газпрома» предлагает оставить дивиденды на уровне прошлого года

Принятая в 2015 г. дивидендная политика концерна позволяет ему платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли Евгений Разумный / Ведомости

Правление «Газпрома» будет предлагать направить на дивиденды по итогам 2017 г. ту же сумму, что и годом ранее, передает слова зампреда правления Андрея Круглова «Интерфакс»: «Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем». «Газпром» платит дивиденды не меньше, чем в предыдущем периоде, добавил Круглов.

За 2016 г. «Газпром» выплатил акционерам 190,33 млрд руб. (8,0397 руб. на акцию), или 20% чистой прибыли по МСФО.

В ноябре 2017. предправления концерна Алексей Миллер говорил, что в 2018–2019 гг. «Газпром» не планирует повышать дивиденды. «Хотя инвестиции компании в ближайшие два года будут расти, мы абсолютно точно сохраним сбалансированную дивидендную политику. Объем дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 млрд руб., и, несмотря на рост инвестиционной программы «Газпрома», в ближайшие годы дивидендные выплаты останутся на том же самом уровне», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году «Газпром» планирует потратить рекордную сумму на инвестрограмму – 1,27 трлн руб. В 2019 г. она увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб.

Принятая в 2015 г. дивидендная политика концерна позволяет ему платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли. Правительство не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Но «Газпром» платит меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки.

Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» пока не ответил.

Акционеры «Газпрома»: Росимущество (38,37%), «Роснефтегаз» (10,97%), «Росгазификация» (0,89%), держатели АДР (26,86%), прочие юридические и физические лица (22,91%).