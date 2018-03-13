«Газпром» снова стал дороже «Роснефти»

Теперь он уступает по капитализации в России только Сбербанку

«Газпром» долгое время был самой дорогой компанией России Евгений Разумный / Ведомости

Капитализация «Газпрома» превысила капитализацию «Роснефти», следует из данных Московской биржи. Это произошло еще в понедельник, 12 марта. По итогам торгов на Московской бирже стоимость «Роснефти» выросла на 0,5% до 3,335 трлн руб., но «Газпром» подорожал еще сильнее – на 1,1% до 3,346 трлн руб. Сегодня разрыв между компаниями еще больше усилился – на 17.00 МСК «Газпром» стоил 3,376 трлн руб., а «Роснефть» – 3,322 трлн руб. На Лондонской бирже «Газпрому» пока не удалось обойти «Роснефть», следует из данных Bloomberg. Отставание всего $100 млн.

Таким образом, «Газпром» вновь стал второй по капитализации компанией в России. Первое место с гигантским отрывом (6,1 трлн руб.) по-прежнему держит Сбербанк.

«Газпром» долгое время был самой дорогой компанией России. Но в 2016 г. его обошла «Роснефть», а в прошлом году в лидеры вырвался Сбербанк. За прошлый год Сбербанк подорожал почти на треть. Аналитики объясняют это отличными результатами: в 2017 г. банк увеличил чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом на 38,2% до рекордных 748,7 млрд руб.

За последние полтора года «Газпрому» удавалось эпизодически вновь возвращать себе второе место, но ненадолго. В частности, по итогам торгов на Московской бирже он несколько дней подряд опережал «Роснефть» в ноябре и декабре прошлого года и в январе нынешнего.

Инвесторы продают «Роснефть» из-за ожидания слабой отчетности по итогам 2017 г. (ее компания опубликует в понедельник, 19 марта). При этом «Газпром» чувствует себя неплохо из-за рекордных поставок газа в замерзающую Европу, говорит трейдер крупного банка. Инвесторов это радует, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы очень низкий, где-то даже критический, заявил 13 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам топ-менеджера, в подземных хранилищах Европы сегодня осталось около 25% газа. «В некоторых странах этот уровень вообще является критическим – 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким», – сказал он.