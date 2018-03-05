Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Как сыграть на трубе
Как сыграть на газовой трубе
Ультиматум «Газпрома» может как ускорить прокладку «Северного потока-2», так и навредить репутации монополии
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Отказ от транзита газа через Украину проще всего объяснить эмоциями: «Газпром» проиграл в стокгольмском арбитраже многолетний спор «Нафтогазу» и теперь должен ему $2,56 млрд. Но и не только: арбитраж обязал «Газпром» прокачивать 110 млрд куб. м в год, как записано в договоре 2009 г., чего «Газпром» не делал ни разу.
Отказ от транзита еще предстоит утвердить в том же стокгольмском арбитраже, но это только часть большой игры «Газпрома», ставки в которой теперь сильно выросли. Ультиматум либо повысит шансы на скорейшее согласование «Северного потока – 2», и тогда он после 2019 г. отчасти заменит украинский транзит, либо дополнительно подмочит репутацию «Газпрома» как поставщика. Исход непредсказуем.
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