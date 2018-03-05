Как сыграть на газовой трубе

Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Как сыграть на трубе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Отказ от транзита газа через Украину проще всего объяснить эмоциями: «Газпром» проиграл в стокгольмском арбитраже многолетний спор «Нафтогазу» и теперь должен ему $2,56 млрд. Но и не только: арбитраж обязал «Газпром» прокачивать 110 млрд куб. м в год, как записано в договоре 2009 г., чего «Газпром» не делал ни разу.

Отказ от транзита еще предстоит утвердить в том же стокгольмском арбитраже, но это только часть большой игры «Газпрома», ставки в которой теперь сильно выросли. Ультиматум либо повысит шансы на скорейшее согласование «Северного потока – 2», и тогда он после 2019 г. отчасти заменит украинский транзит, либо дополнительно подмочит репутацию «Газпрома» как поставщика. Исход непредсказуем.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}