Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4519 от 02.03.2018 под заголовком: Качай или плати

Украинская дилемма «Газпрома»: качай или плати

Компании придется качать через Украину 110 млрд кубических метров газа в год, чего не было уже много лет
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Вместо того чтобы разрешить спор по контракту о транзите газа через Украину, стокгольмский арбитраж положил начало новому витку конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом». 28 февраля арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд, сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Кроме того, российскую компанию обязали платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно, сообщил Коболев.

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