«Нафтогаз» заявил об утрате «Газпромом» права на take or pay
«Газпром» не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay («бери или плати»). Об этом заявил предправления «Нафтогаза» Андрей Кобелев, сообщает украинский «5 канал».
«Газпром» не выполнил свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий суд, – это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у «Нафтогаза» в этом году take or pay, сказал Кобелев. Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» – потенциально сотни миллионов долларов, добавил он. Он также отметил, что «Газпром» отреагировал нестандартно на решение Стокгольмского арбитража: «Я бы сказал, даже немного истерично».
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. Украинская сторона говорила, что решение суда соответсвует ожиданиям. В 2016 г. сообщалось, что украинская сторона недовольна принципом take or pay, закрепленным в долгосрочном контракте.