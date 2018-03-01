«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в неисполнении решения Стокгольмского арбитража

Denis Sinyakov / Reuters

«Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решение суда о закупке минимальных контрактных объемов газа», – цитирует «Нафтогаз» слова предправления компании Андрея Коболева.

Несколькими часами ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская сторона пока не может возобновить поставки газа Украине – необходимо дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», а оно пока не согласовано. «В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму», – сообщил журналистам Медведев.

«За четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни единого случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила», – приводит «Нафтогаз» слова Коболева. Предправления «Нафтогаза» призвал европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. «Европейским коллегам следует задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства Северного потока – 2», – посоветовал Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. В «Нафтогазе» отмечали, что решение соответствует ожиданиям компании.

Стокгольмский арбитраж отказался удовлетворить требование Украины о пересмотре тарифа на транзит в контракте с «Газпромом». Украинская компания утверждает, что требование отклонено, потому что заявка на пересмотр, представленная компанией в 2009 г., «не соответствовала процессуальным требованиям». Коболев подчеркивал, что компания предложит «Газпрому» пересмотреть контракт.

Действующий контракт подписан «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 г. и рассчитан до 31 декабря 2019 г. Он предусматривал поставку на Украину 40 млрд куб. м газа в 2009 г., а начиная с 2010 г. – 52 млрд куб. м ежегодно. В 2012–2015 гг. «Нафтогаз» не стал полностью выбирать указанный в контракте объем. В 2014 г. «Газпром» поставил Украине 14,5 млрд куб. м газа – на 44,2% меньше, чем в 2013 г., а в ноябре 2015 г. Киев перестал покупать российский газ. Сейчас Украина закупает газ в Европе – в основном это реверс поставок «Газпрома».