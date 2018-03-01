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Порошенко предложил добиваться ареста активов «Газпрома» при невыплате долга

Президент Украины Петр Порошенко призвал «Нафтогаз» добиваться ареста активов «Газпрома», если российская компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража. Об этом украинский лидер заявил в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Видеоролик с заявлением опубликован на официальной странице Порошенко в Facebook.

Если «Газпром» не выплатит деньги, то «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома», чтобы обеспечить исполнение решений Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента», - заявил на заседании президент.

Он также пообещал продлить санкции, введенные ранее в отношении российских банков, работающих на Украине. По его мнению, уход российских банков - это дело времени.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. В декабре 2017 г. суд вынес окончательное решение по встречным искам компаний. «Нафтогаз» должен заплатить около $2 млрд за ранее поставленный газ. Помимо этого Стокгольм скорректировал объемы газа, которые Украина должна покупать по условию «бери или плати».