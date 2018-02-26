Сбербанк ненадолго стал самым дорогим банком континентальной Европы

Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк после роста котировок в понедельник 26 февраля на несколько часов стал первым банком континентальной Европы по капитализации, обогнав испанский Santander. В Европе в целом по-прежнему лидирует британский HSBC, капитализация которого достигает 165 млрд евро.

В понедельник к 17.30 мск котировки обыкновенных акций Сбербанка выросли более чем на 5% и превысили 285 руб. за акцию при росте индекса Мосбиржи около 1%. Таким образом, капитализация Сбербанка на Московской бирже по курсу ЦБ на 23 февраля достигла 91,7 млрд евро. Капитализация банка Banco Santander к тому же времени составляет 91,5 млрд евро.

Впрочем к закрытию торгов Banco Santander вновь обогнал Сбербанк. Его капитализация составила 91,8 млрд евро, российского госбанка – 90,72 млрд евро.

На минувшей неделе котировки Сбербанка в очередной раз обновили исторический максимум, превысив 274 руб. за акцию. Тогда рыночные аналитики связывали рост котировок с интересом иностранных инвесторов в преддверии повышения рейтинга России агентством Standard & Poor’s.

Акции Сбербанка по-прежнему хорошо растут, говорит аналитик БКС Ольга Найденова: это бумаги, которые сочетают в себе и перспективы роста бизнеса, и дают инвесторам хороший дивидендный поток. «У госбанка здоровая бизнес-модель: менеджмент сфокусирован на росте, а не на латании старых дыр. Сейчас Сбербанк активно инвестирует в перспективные технологии – например, искусственный интеллект, машинное обучение, что положительно скажется на прибыли, даже если вынести за скобки эффект от консолидации банковского сектора», – говорит она.

Краткосрочные коррекции бумаг Сбербанка могут случиться, но в средне- и долгосрочной перспективе акции банка должны расти, добавляет Найденова.

«Думаю, что скоро мы увидим, что цена акций Сбербанка превысит 300 руб. Сбербанк по-прежнему остается недооцененным по сравнению с аналогичными банками в Восточной Европе», – говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Например, показатель P/E (соотношение капитализации к прибыли) Сбербанка по этому году составляет порядка 8, в то время как у аналогичных банков – 10-12, объясняет он. Кроме того, у Сбербанка понятная дивидендная политика, очевидно, что он будет увеличивать дивиденды в ближайшие годы, считает Ганелин.

В субботу суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был повышен со спекулятивного уровня BB+ до инвестиционного BBB- со стабильным прогнозом. Агентство указало на то, что проблемы российских частных банков не подорвали стабильность банковской системы в целом, и констатировало признаки восстановления кредитования. Вместе с тем Россию ожидает вялый экономический рост при поддержке нефтяных цен, умеренного расширения внутреннего спроса и улучшения ситуации в мировой экономике, указало S&P в своем докладе.

Сбербанк остается самой дорогой компанией России с 2017 г., когда он обошел по капитализации и «Газпром», и «Роснефть». C 2013 г. по первое полугодие 2017 г. Сбербанк при доле в активах 30% зарабатывал половину прибыли всего банковского сектора России. На 2020 г. госбанк может поставить себе цель заработать 1 трлн руб.

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