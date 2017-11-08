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Александра Астапенко
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Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Сбербанк дороже нефти и газа

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на 1 трлн руб.

Госбанк увеличил отрыв от нефтегазовых гигантов после рекордного роста котировок

Котировки Сбербанка установили новый рекорд – к 20.00 на Московской бирже обыкновенные акции подорожали на 6,3% до 205,96 руб. за штуку, префы – на 6,8% до 171,4 руб. за бумагу. Акции госбанка росли вместе с рынком – индекс ММВБ достиг отметки 2155,5 на фоне достаточно дорогой нефти: январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $63,8 за баррель.

Таким образом, Сбербанк, обогнав по капитализации «Газпром» и «Роснефть», закрепил статус самой дорогой компании в России. Для сравнения: капитализация «Роснефти» сейчас составляет 3,5 трлн руб., «Газпрома» – 3,1 трлн руб. Госбанк стоит дороже «Роснефти» на 1 трлн руб.

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