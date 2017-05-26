Эджайл, шайбы и электронное голосование: чем удивил акционеров Сбербанк

Е. Разумный / Ведомости

Один из миноритариев пожаловался на то, что в этом году видоизменили портфель акционера, который все участники получают при регистрации - вместо портфелей выдали плоскую и неудобную папку. Это не первый раз, когда акционеры поднимают вопрос портфелей участников. В 2014 г. миноритарии пожаловались Грефу, что портфель слишком цветастый, и привлекает внимание злоумышленников - среди акционеров банка есть и пожилые люди, которые возвращаются с этими портфелями домой. Банк акционеров услышал, и уже на следующий год раскрасил портфели без ярких красок - в серо-зеленый цвет

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