Эджайл, шайбы и электронное голосование: чем удивил акционеров Сбербанк
Фоторепортаж с годового собрания
В пятницу, 26 мая, в Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. Менеджмент банка в кулуарах, как и в прошлом году, встречал акционеров и отвечал на их вопросы
1/18
Герман Греф традиционно начал свое выступление с видеоролика, в котором осветил все ключевые события прошлого года. «Будущее зависит от каждого из нас», - такими словами закончился видеоролик президента госбанка
2/18
Греф поприветствовал акционеров, сказав, что офис Сбербанка для них - дом. «Мы улучшили наши процессы, мы радикально изменили технологии, повысили нашу эффективность», сообщил президент банка со сцены
3/18
По итогам 2016 г. Сбербанк готовится заплатить рекордные в его истории дивиденды — 25% чистой прибыли по МСФО. Акционерам Сбербанка предстоит это утвердить
4/18
Впервые акционерам доступно электронное голосование для дистанционного участия в собрании. В 2016 г. Сбербанк заработал 541,9 млрд руб., так что акционеры могут получить около 135,5 млрд руб., или 6 руб. на акцию.
5/18
Традиционное голосование тоже остается
6/18
Акционеров банка приветствовал робот Кибернетик, уже поучаствовавший не в одном мероприятии госбанка
7/18
Алексей Кудрин на собрании
8/18
Годовое общее собрание акционеров Сбербанка началось в 10.00 мск
9/18
Один из миноритариев пожаловался на то, что в этом году видоизменили портфель акционера, который все участники получают при регистрации - вместо портфелей выдали плоскую и неудобную папку. Это не первый раз, когда акционеры поднимают вопрос портфелей участников. В 2014 г. миноритарии пожаловались Грефу, что портфель слишком цветастый, и привлекает внимание злоумышленников - среди акционеров банка есть и пожилые люди, которые возвращаются с этими портфелями домой. Банк акционеров услышал, и уже на следующий год раскрасил портфели без ярких красок - в серо-зеленый цвет
10/18
В корпоративном магазине Сбербанка продаются сувениры
11/18
26 мая акционерам в магазине предоставляются скидки до 40%
12/18
Для спортивных фанатов есть мячи и шайбы
13/18
Зону кофе-брейка Сбербанк перенес в шатры, установленные на улице
14/18
Угощений к 9.30 мск, как обычно, не осталось
15/18
Претерпел изменения зал, в котором проводится собрание акционеров. Он значительно уменьшился в размерах, а вместо стульев госбанк установил белые диваны
16/18
На 10.00 мск в собрании принимали участие акционеры, совокупно владеющие 17 245 932 27 голосов, что составляет 79,91% от их общего числа
17/18
Традиционно участникам собрания показывают много видеороликов. В одном из них акционерам объяснили, что такое эджайл
18/18