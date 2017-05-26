Банки

Эджайл, шайбы и электронное голосование: чем удивил акционеров Сбербанк

Фоторепортаж с годового собрания
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