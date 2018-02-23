Экономика / Макроэкономика и бюджет

S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Из «большой тройки» агентств только Moody's сохраняет российский рейтинг на спекулятивном уровне
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте со спекулятивного («мусорного») уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Экономический рост и восстановление продолжатся, но будут медленными, указывает S&P. Их поддержит отскок цен нефти, умеренное расширение внутреннего спроса, а также улучшение ситуации в мировой экономике. Проблемы у частных банков не подорвали финансовую стабильность, отмечает агентство. Оно также видит признаки восстановления кредитования.

В то же время демографические проблемы и низкая производительность продолжат сдерживать долгосрочный рост. Агентство ожидает, что правительство запустит реформы, чтобы повысить производительность, стимулировать инвестиции и смягчить давление на экономику из-за старения населения и сокращения рабочий силы. Но эти инициативы и не направлены на преодоление ключевых структурных препятствий. Несмотря на движение в сторону реформ после президентских выборов, политика правительства будет скорее сконцентрирована на обсечении макроэкономической стабильности и создании бюджетных буферов, отмечает S&P.

Агентство осторожно оценивает перспективы существенного улучшения среды для ведения бизнеса в России, в том числе судебной системы. Не ожидает S&P и существенного снижения роли государства в экономике. Россия страдает из-за слабой системы сдерживания и противовесов между институтами и властью, институты слабы. Это выражается и в последних действиях, ограничивающих независимые СМИ.

S&P может понизить свою оценку в худшую сторону, если иностранные государства существенно ужесточат санкции против России, отмечается в сообщении агентства. Другой причиной может стать ухудшение ситуации с бюджетом, отмечается в сообщении.

Как отреагировали в России

Повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня – запоздалая реакция на успехи российской экономической политики, прокомментировал решение S&P министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, решение обусловлено в первую очередь проведением ответственной макроэкономической политики.

«Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен», – говорится в комментарии Орешкина. Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам, добавил министр.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал решение рейтингового агентства логичным и ожидаемым. «Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», – говорится в комментарии министра. Он отметил, что в России сегодня наблюдаются рекордно низкая инфляция, стабильный курс рубля, устойчивое исполнение бюджета. Пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков, отметил Силуанов.

Наличие инвестиционных рейтингов от двух агентств будет означать включение российских бумаг в глобальные индексы JPMorgan и Barclays, на которые ориентируются фонды, указывал ранее гендиректор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Соответственно, приток денег, который можно оценить в пару миллиардов долларов, указывал он.

Минэкономразвития ждет Moody's

После повышения рейтинга S&P единственным международным агентством из «большой тройки», которое сохраняет российский рейтинг на спекулятивном уровне, остается Moody's. Ранее оно последним повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Это произошло в конце января. Тогда Moody's сообщило, что рейтинг может быть повышен, если эксперты убедятся, что уязвимость российской экономики к внешним рискам снижается. В ином случае не исключено и понижение прогнозов, предупреждало рейтинговое агентство. В числе рисков эксперты Moody's назвали возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.

S&P понизило оценку кредитоспособности России до спекулятивного уровня в январе 2015 г. Этому предшествовало введение санкций США и Евросоюза, обвал нефтяных цен и резкое обесценивание рубля. Следом за S&P в 2015 г. рейтинг России до спекулятивного снизило и Moody's. На инвестиционном уровне российский рейтинг сохранил только Fitch. В пятницу оно не стало повышать российский рейтинг, оставив его также на уровне «BBB-».

За последний год все три агентства повысили свои прогнозы по рейтингу России до «позитивного» уровня. S&P это сделало в марте прошлого года, Fitch  в сентябре, Moody's  в конце января текущего года. Минэкономразвития ожидает повышения рейтинга России всеми международными рейтинговыми агентствами в 2018 г., заявлял министр Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» в конце января. По его словам, агентства «перестарались», когда понижали свои оценки, а теперь «пытаются максимально оттянуть момент повышения, чтобы минимально признавать те ошибки, которые они совершили». 

«Все экономические показатели, особенно учитывая, что и экономика вернулась к росту, и низкая инфляция, и бюджет сейчас выходит в зону профицита, и мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать,  говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше»,  отмечал Орешкин.

Комментарии  ()
bogdanov7080
06:05 24.02.2018
Сразу видно где работодатель у Путина.
10
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