В России зафиксирована рекордно низкая инфляция

Евгений Егоров / Ведомости

Рост цен в январе замедлился до 2,2% в годовом выражении, обновив очередной исторический минимум, сообщил Росстат. Базовая инфляция, которая не учитывает динамику цен на овощи и фрукты и тарифов, замедлилась еще сильнее — до 1,9%.

Инфляция замедляется из-за продовольствия, подорожавшего к январю 2017 г. всего на 0,7%, в том числе из-за упавших на 0,1% цен на овощи и фрукты. Непродовольственные товары и услуги в январе подорожали на 2,6 и 3,9% в годовом выражении соответственно.

Снижение инфляции, которое радовало экономистов в 2017 г., уже к концу года стало их серьезно беспокоить. Центробанк достиг цели по инфляции в 4% раньше, чем планировал, но удержать на этом уровне не смог: в ноябре и декабре годовой рост цен замедлился до 2,5%. Причем ЦБ настаивал, что это «близко к таргету» и замедление вызвано разовыми факторами — падением цен на овощи и фрукты и крепким рублем. Возможно, дело не только в разовых факторах, но и в низком спросе, вызванном четырехлетним падением доходов россиян, указывал главный экономист БКС Владимир Тихомиров: производители снижают цены, конкурируя за покупателей. Инфляция находится около дна, заявлял замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин.

Но в середине января Росстат фиксировал нулевой недельный рост цен, нетипичный для этого периода, отмечает Роман Насонов из Промсвязьбанка. Это убедительный повод снизить ключевую ставку на завтрашнем заседании совета директоров ЦБ, пишут аналитики «Сбербанка CIB», причем в случае приближения инфляции к 2% - сразу на 50 б. п. до 7,25%. Пока сложно сказать, сочтет ли ЦБ замедление инфляции «существенным и устойчивым», замечают они, — правда, в декабре он снизил ставку сразу на 50 б. п. неожиданно для всех экономистов, хотя и настаивал, что 2,5% «близко к таргету». По оценкам ЦБ, инфляция к концу I квартала 2018 г. составит 2,5%, затем снизится до 2%, а к 4% вернется лишь к концу марта 2019 г.

При такой низкой инфляции смягчение неизбежно, солидарны опрошенные Reuters экономисты. Аналитики уверены, что регулятор будет весь год активнее снижать ставку, на это указывала и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.