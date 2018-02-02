За 2017 г. российская экономика выросла на 1,5%

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Экономика не оправдала даже самые пессимистичные прогнозы Максим Стулов

За 2017 г. экономика выросла на 1,5%, сообщил Росстат свою первую оценку ВВП. Казалось бы, отрадный факт и свидетельство восстановления после сокращения в 2016 г. на 0,2%, пишет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Но и аналитики, и правительство ждали более серьезного роста. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, – рост до 1,7%, ЦБ – на 1,7–2,2%, а Минэкономразвития – на 2,1%, хотя к концу года министерство и скорректировало оценку до 1,4–1,8%. Ни один из этих прогнозов ВВП не догнал.

Подвело экономику в 2017 г. второе полугодие: после роста на 2,5% во II квартале она последовательно замедлялась. Замедлился ВВП и в IV квартале (оценку за этот период Росстат еще не опубликовал), уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты, хотя и расходятся в оценках, до какого уровня, от 0,6 до 1,4%. Экономика последовательно замедлялась два квартала подряд: с очисткой от сезонного и календарного факторов – на 0,1 и 0,2% в III и IV кварталах соответственно, оценивает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

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