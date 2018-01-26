Дерипаска пожаловался на слишком крепкий рубль

Российский рубль слишком сильный для бизнеса Дерипаски Е. Разумный / Ведомости

Российский рубль стоит дорого, считает основатель «Базэла», контролирующий акционер алюминиевого производителя UC Rusal и автомобильной группы ГАЗ Олег Дерипаска. Об этом он рассказал на форуме в Давосе в интервью «России 24».

Дерипаска, занимающий 23-е место в списке самых богатых бизнесменов России в списке Forbes с состоянием $5,1 млрд, заявил, что в случае его группы компаний «Базэл» хвалить работу ЦБ РФ точно не за что. «Мы же видим результат – Китай показал рост больше 6,5%, Америка демонстрирует рост 3%. И то, что у нас полное отсутствие роста, это связано с неконкурентоспособностью наших товаров», – рассказал он.

«Это в первую очередь связано с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране, а именно – доступное финансирование, низкие процентные ставки», – отметил Дерипаска.

По его словам, в прошлом году «Базэл» боролся с теми же проблемами, которые стояли перед российской экономикой последние три года. «И конечно, очень сильно помогли положительные изменения, которые произошли на сырьевом рынке. Цены на многие товары нашего экспорта поднялись, что, конечно, сбалансировало многие вещи», – сказал Дерипаска. Но с другой стороны, те же тенденции, которые были в 2015–2016 гг. – высокие процентные ставки, отсутствие реального доступа на основные финансовые рынки, – они продолжали оказывать негативное воздействие, перечислил бизнесмен.

«Укрепление рубля негативно для экспортеров с долларовой выручкой от активов, расположенных в России, т. е. для металлургического и нефтегазового секторов», – утверждают в обзоре аналитики «Атона».

Укрепление рубля на 5% приводит к снижению EBITDA металлургического сектора примерно на 5%, утверждают они.

Российская валюта в ноябре 2017 г. подорожала с 60,2 руб./$ до 56,5 руб./$, поскольку цена нефти Brent взлетела, превысила $70/барр., а сам доллар подешевел по отношению к основным мировым валютам на 5%. Наши аналитики по макроэкономике прогнозируют, что средний курс рубля в этом году составит 61–62 руб./$, исходя из прогнозной цены Brent $55/барр., пишет «Атон».

Дерипаска – контролирующий акционер En+, которая консолидирует активы в энергетике и металлургии UC Rusal, производящей алюминий.

Осенью прошлого года En+ провела IPO на Лондонской бирже. В модели развития компании En+ отмечала, что основной макроэкономический риск – укрепление рубля более чем на 7% от того, что заложено в модели. К 2021 г., полагает En+, доллар будет стоить 64,8 руб. Средний курс по 2018 г. компания ожидает на уровне 56,8 руб./$. Уже сейчас средний крус за минувший календарный год был 58,2 руб./$.

Основным рыночным риском для En+ является изменение цены на алюминий (компания владеет 48,13% его производителя UC Rusal). Каждый процент отклонения в стоимости металла приводит к 2%-ному росту или падению EBITDA, пишет компания. К 2021 г. UC Rusal ожидает рост стоимости алюминия до $2150 за 1 т (средняя по 2017 г. ожидается в размере $1938 за 1 т), а премия к цене на Лондонской бирже металлов (LME) вырастет до $300 к тонне, тогда как сейчас за немедленную доставку со складов LME дают $100 к тонне. Еще En+ опасается регуляторных изменений на рынке электроэнергии и мощности, а также повышения налоговой нагрузки на сектор.