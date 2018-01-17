Дерипаска заинтересовался покупкой крупнейшей в России угольной электростанции

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«Энел Россия» получила три заявки на покупку Рефтинской ГРЭС Enel

Одна из структур Олега Дерипаски подала заявку на покупку крупнейшей в России угольной электростанции – Рефтинской ГРЭС, которая принадлежит «Энел Россия» (российская «дочка» итальянской Enel). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к разным сторонам переговоров. Какая именно структура подала заявку, они не уточняют. Дерипаска стал одним из трех претендентов на покупку электростанции вместе с Группой ЕСН Григория Березкина и Сибирской генерирующей компанией Андрея Мельниченко, сказал один из источников «Ведомостей».

О том, что интерес к ГРЭС проявили три компании, также сообщил ТАСС. По информации источника информагентства, предложение Группы ЕСН является лучшим по цене среди участников, подавших заявки. Группа ЕСН сделала предложение по покупке Рефтинской ГРЭС, сказала «Ведомостям» представитель Группы ЕСН Марианна Белоусова. Был проведен комплексный due diligence, специалисты и профильные эксперты неоднократно выезжали на станцию, по результатам этой работы было сформулировано коммерческое предложение, рассказала она. «Ожидаем решения Enel и миноритарных акционеров компании», – добавила Белоусова.

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